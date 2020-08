Приєдналася до Біллі Айліш і Дуа Ліпи: хіт ONUKA потрапив в танцювальну гру Just Dance (Відео)

У листопаді в продаж вийде новий реліз популярного симулятора танців Just Dance 2021. До списку потрапила пісня української групи.

Пісня Zenith групи ONUKA з альбому MOZAЇKA увійшов до списку музичних композицій нового релізу популярного симулятора танців Just Dance. Тепер шанувальники гри зможуть вчитися танцювати під відомий український хіт.

Також в Just Dance увійшли хіти Dance Monkey - Tones and I, all the good girls go to hell - Біллі Айлиш, Señorita - Шона Мендеса і Камілли Кабелло, Do not Start Now - Дуа Липа та ін.

Нагадаємо, кліп на пісню Zenith вийшов в грудні 2019 році. Над його створенням працювала український художник по костюмах Леся Патока, яка створила образи з 15 мішків одягу з секонд-хенду.

На початку липня лідер групи ONUKA Ната Філатова в Instagram показала фрагмент майбутнього хіта, який вона співає своєму маленькому синові.