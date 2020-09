У космос разом з Gorillaz: група презентувала новий кліп (Відео)

Британська група Gorillaz спільно з солістом групи Тhe Cure Робертом Смітом випустила пісню під назвою Strange Timez ( "Дивні часи").

Сингл став шостою частиною аудіовізуального проекту Song Machine, в рамках якого Gorillaz випускають спільні пісні з різними виконавцями.

Всі пісні увійдуть до нового альбому групи Song Machine, Season One, реліз якого відбудеться 23 жовтня.

Режисером анімаційного відео виступив один із засновників групи, художник Джеймі Хьюлетт. У ньому учасники Gorillaz відправляються в космос і бачать всюди обличчя Сміта.

До речі в треку згадали і Білорусь, де проходять протести проти результатів виборів, там є рядки: "Я мчу по лісі, дивні відгомони Білорусі, де президенти вішають ярлики на незадоволену молодь" (I'm speeding through the forest, strange echoes of Belarus, Where presidents pin badges on disconnected youth).