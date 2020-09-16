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"Працюємо над новими піснями": Rammstein повернулися в студію

"Працюємо над новими піснями": Rammstein повернулися в студію
13:55 Сьогодні Телеграф
Rammstein повернулися в студію La Fabrique у Франції, де проходив запис останнього на даний момент альбому.

Як повідомляє фансайт Rammstein World, учасники групи були помічені у французькому місті Сен-Ремі-де-Прованс разом з членами їх студійної команди. Серед них продюсер Ольсен Інвольтіні і звукоінженер Флоріан Аммон.

Нагадаємо, що в червні цього року барабанщик Rammstein Крістоф Шнайдер розповів, що група пише музику під час карантину.

"Ми зустрілися і працюємо над новими піснями", - сказав він в ефірі Radio Bob.

 

Як повідомлялося раніше, сьомий однойменний альбом Rammstein вийшов в травні 2019 роки після десятирічної перерви і зайняв перші рядки чартів в 14 країнах.

Також, раніше ЗМІ стверджувало, що вокаліст групи Тілль Ліндеманн заразився коронавірусів, але пізніше тест артиста на інфекцію виявився негативним/

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Rammstein.

Автор:

Телеграф
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