"Працюємо над новими піснями": Rammstein повернулися в студію

Rammstein повернулися в студію La Fabrique у Франції, де проходив запис останнього на даний момент альбому.

Як повідомляє фансайт Rammstein World, учасники групи були помічені у французькому місті Сен-Ремі-де-Прованс разом з членами їх студійної команди. Серед них продюсер Ольсен Інвольтіні і звукоінженер Флоріан Аммон.

Нагадаємо, що в червні цього року барабанщик Rammstein Крістоф Шнайдер розповів, що група пише музику під час карантину.

"Ми зустрілися і працюємо над новими піснями", - сказав він в ефірі Radio Bob.

It looks like Rammstein are back in the studio https://t.co/jYXSMLdGqE pic.twitter.com/ZTq3SdnoiZ — Kerrang! Magazine (@KerrangMagazine) September 15, 2020

Як повідомлялося раніше, сьомий однойменний альбом Rammstein вийшов в травні 2019 роки після десятирічної перерви і зайняв перші рядки чартів в 14 країнах.

Також, раніше ЗМІ стверджувало, що вокаліст групи Тілль Ліндеманн заразився коронавірусів, але пізніше тест артиста на інфекцію виявився негативним/