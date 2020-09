"Працюємо над новими піснями": Rammstein повернулися в студію

Як повідомляє фансайт Rammstein World, учасники групи були помічені у французькому місті Сен-Ремі-де-Прованс разом з членами їх студійної команди. Серед них продюсер Ольсен Інвольтіні і звукоінженер Флоріан Аммон.

Нагадаємо, що в червні цього року барабанщик Rammstein Крістоф Шнайдер розповів, що група пише музику під час карантину.

"Ми зустрілися і працюємо над новими піснями", - сказав він в ефірі Radio Bob.

It looks like Rammstein are back in the studio https://t.co/jYXSMLdGqE pic.twitter.com/ZTq3SdnoiZ

— Kerrang! Magazine (@KerrangMagazine) September 15, 2020