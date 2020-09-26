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Зірку "Ходячих мерців" не впізнати в новому кліпі Меріліна Менсона (Відео)

Зірку "Ходячих мерців" не впізнати в новому кліпі Меріліна Менсона (Відео)
16:25 Сьогодні Телеграф Фото: скріншот
Рок-музикант Мерилін Менсон випустив новий кліп під назвою Don't Chase The Dead. У ролику одну з головних ролей також зіграв зірка серіалу "Ходячі мерці" Норман Рідус.

Композиція Don't Chase The Dead увійшла в новий альбом артиста We Are Chaos, реліз якого відбувся 11 вересня.

Крім самого Брайана Хью Уорнера (справжнє ім'я Мериліна Менсона) в відео знявся ще одна людина зі світу західного шоу-бізнесу - 51-річний актор Норман Рідус.

Кліп на пісню зняв режисер і фотограф Тревіс Шинн, який раніше працював з 50 Cent, Kiss, Ліл Вейном і Морріссі.

Як повідомлялося раніше, в кінці липня цього року Мерилін Менсон випустив нову композицію "We Are Chaos", а також презентував до неї музичний ролик.

Крім цього вже відомо, що рок-музикант зіграє в третьому сезоні серіалу "Американські боги" .

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Все по темі:

Мэрилин Мэнсон, Ходячі мерці, Don't Chase The Dead.

Автор:

Телеграф
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