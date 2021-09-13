"Хочеться прийти в себе": зірка "Перших ластівок" розлучилася з хлопцем

Актриса Поліна Носихіна зізналася, що зараз одна

пМолода українська актриса Поліна Носихіна розповіла, що розлучилася з хлопцем і зараз ні з ким не перебуває у відносинах.

У сторіз Інстаграму 20-річна дівчина зазначила, що не буде ділитися подробицями розриву і зараз хоче побути холостячкою.

"Мені хочеться прийти в себе після минулих (відносин). Всьому свій час", — написала Носихіна.