Собор Архістратига Михайла та інших Небесних Сил безтілесних: історія, традиції, заборони, вітання

21 листопада краще не сваритись, нікого не засуджувати, щоб не спіткала хвороба чи горе.

У неділю, 21 листопада, православна церква відзначає велике християнське свято — Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

Архангел Михайло вважається найголовнішим з ангелів, до числа яких входять Гавриїл, Уриїл, Варахаїл, Єгудіїл, Рафаїл, Селафіїл та Єреміїл. За переказами, саме він переміг сатану, скинувши його та інших занепалих духів із небес.

Історія свята

Свято Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних було встановлено на початку IV століття на Помісному Лаодикійському Соборі після затвердження православного шанування ангелів.

Так, як раніше Новий рік розпочинався з березня, на честь 9 ангельських чинів Собор Архістратига Михаїла відзначався у листопаді, тобто на дев’ятий місяць нового року.

Традиції свята

Цього дня, згідно з повір’ями, не можна робити жодну роботу з корисливою метою, та й у принципі бажано не робити ніякої важкої роботи.

Вважається, що після дня Михайлова морози починають посилюватися.

Оскільки до цього часу сільськогосподарські роботи закінчувалися, то наші пращури протягом тижня веселилися, проводячи різні застілля та бенкети.

Що можна і потрібно зробити 21 листопада

У день Михайла бажано помолитися архангелу Михайлу. У народі вірять, що святий здатний захистити від бід, невдач та нечистих сил. Також архангелу моляться з проханням захистити від ворогів, злодіїв, зла, стихійних лих та війни. Потрібно відвідати церкву. 21 листопада слід запросити гостей, для яких варто підготувати пишний стіл.

Чого не можна робити 21 листопада

У Михайлів день категорично заборонено мити голову.

Не можна рубати дрова.

Заборонено відмовляти людям у проханнях про допомогу.

Не бажано вступати в конфлікти та сперечатися з оточуючими.

Зазначимо, що для українців архангел Михайло – особливо важливий, адже саме він є заступником столиці України – Києва.

Привітання із Собором Архістратига Михайла

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