День святої Варвари 2021: коли відзначають і що суворо заборонено робити у свято

Великим гріхом у день Варвари вважається прання білизни

День святої Варвари православні святкують 17 грудня. Великомученицю вважають покровителькою жінок, будівельників, шахтарів та ремісників, тому молиться їй велика кількість громадян.

З цим днем пов’язаний цілий ряд традицій та заборон, а докладніше про них читайте у матеріалі "Телеграфа".

Історія Дня святої Варвари

За переказами, дівчинка на ім’я Варвара народилася у третьому столітті в єгипетському місті Іліополі. Її батько був багатим і почесним язичником на ім’я Діоскор, а мати дівчинки померла дуже рано. Вихованням Варвари займався батько, і коли вона подорослішала, то вирішила прийняти християнську віру, чим дуже прогнівила його.

Спочатку Діоскор намагався відговорити Варвару від християнства, а коли не вийшло — стратив дівчину, відрубавши їй голову. Легенда каже, що в той самий час чоловіка вбило ударом блискавки.

Пізніше Варвару віднесли до відомих шанованих святих. Сталося це вже після хрещення Русі.

Традиції на свято святої Варвари

Оскільки свято є церковним, звичайно ж, цього дня заведено молитися до Варвари. Жінки можуть просити перед іконою святої про щастя, вдале заміжжя, вагітність, захист від раптової смерті без покаяння, зцілення хвороб і здоров’я дитини.

Своєю покровителькою святу Варвару вважають також будівельники, шахтарі, ремісники, які також просять її про захист, допомогу у нелегкій справі та інші речі.

Абсолютно всі віряни можуть схилитися в молитві до Варвари й щиро попросити про захист, позбавлення хвороб та пом’якшення батьківського гніву.

Крім церковних традицій, 17 грудня існували ще й народні. На Варвари заведено шити та вишивати, тому в давнину дівчата часто збиралися та проводили спільний час за рукоділлям.

Також прийнято на Варвари пекти пироги з маком, варити узвар або компот, і навіть готувати кутю.

Головні заборони на Варвари

У той час як рукоділля 17 грудня дозволено, категорично забороняється і навіть вважається великим гріхом для жінок прання білизни, побілка будинку та будь-яке інше ремесло.

Існує думка, що жінкам на Варвари необхідно виглядати красиво й охайно. У минулі часи вважалося, що треба піти по воду гарним та причесаними, а потім на цій воді зварити кашу або кутю.

Прикмети на 17 грудня

Якщо у ніч на Варвари небо чисте, слід чекати холодів.

Якщо 17 грудня тепло, чекайте наступного року хорошого врожаю.

Дим із труби на Варвари стелився внизу, буде потепління.

Люті заморозки на Варвари — до тривалої та холодної зими.

Захід сонця пофарбувався в червоний колір — треба чекати морозу.

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