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Магніт для бід та нещасть: які речі не можна купувати у секонд-хенді

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Одягом із секонд-хенду в Україні вже нікого не здивувати
Одягом із секонд-хенду в Україні вже нікого не здивувати

Розкажемо, чому деякі речі краще брати новими

Шопінг у секонд-хенді та комісійках в Україні набув великої популярності. Незважаючи на те, що вони поношені, їхня ціна дуже мала, що й приваблює людей з низьким доходом купувати їх і навіть влаштовувати "штурми", як це нещодавно було у Рівному.

Проте варто звернути увагу, що не все у таких магазинчиках можна купувати. Щонайменше є п’ять речей, які слід обходити стороною. Про це пише sovkusom.

Що не можна купувати в секонд-хендах та комісійках: топ-5

  1. Дзеркала та годинник. Як відзначають езотерики, дзеркала вбирають негативну енергетику людини і є порталом між нашим світом і потойбічним. Заборона на покупку дзеркала також стосується й уживаних меблів, де є скло. Годинник, у свою чергу, зберігає пам’ять своїх попередніх власників. Якщо людина була поганою, то цю негативну енергетику зможе "увібрати" у себе новий власник.
  2. Прикраси, коштовності та ляльки. Схожа ситуація, що й із годинником. Стара річ, навіть якщо вона є раритетною, може притягувати негатив. Ляльки нерідко використовуються для наведень різних порч. Не спокушайте долю!
  3. Одяг не за розміром чи з дефектами. Спокійно ходити в таких речах навряд чи вдасться: то порветься, то розтягнеться. Зайві турботи щодо лагодження поношених речей нікому не потрібні.
  4. Спідня білизна. Білизна – дуже індивідуальна річ. Одягати ношені суто особисті речі на своє тіло для когось буде дуже гидко. Не важко знайти недорогу, але нову спідню білизну на розпродажах або в стокових магазинах.
  5. Верхній одяг. Всі товари з секонд-хенду проходять обов’язкове термічне оброблення та прання. Тому такі речі можуть зіпсуватися і вони не будуть добре зігрівати. Якщо й брати, наприклад, пуховик, то лише на поролоновій основі.

Є ще багато причин, чому не варто купувати в секонд-хендах деякі предмети особистого користування. Докладніше про це дивіться в нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Речі #Покупки #Секонд хенд
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