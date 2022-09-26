Зима близько: що потрібно зробити з обігрівачем, щоб він віддавав максимум тепла

Регулярне чищення обігрівача допоможе зберегти 1-2 градуси тепла.

Опалювальний сезон та зима ще не розпочалися, а в будинках уже значно холодно. Щобільше, прогнозується, що температура в приміщенні цього року буде нижчою за норму, тому вже зараз потрібно вирішувати, як зігріватися в холоди. Найпростіший і досить ефективний спосіб – це придбати обігрівач.

Оскільки очікується, що обігрівачі цієї зими працюватиму постійно, важливо стежити за їх чистотою. Пильний і брудний — він працюватиме гірше і віддаватиме менше тепла. Зробити чистку обігрівача частиною вашого щоденного або щотижневого прибирання — безперечно хороша ідея, пише видання Express.

Як правильно чистити обігрівач

Зазвичай пил осідає у щілинах та поглибленнях засобів обігріву та вичистити його непросто. Однак, можливо.

Щоб ефективно очистити радіатор, вам потрібно буде прибрати пил між панелями та за ними. Переконайтеся, що обігрів вимкнений, і якщо він має кришку, її потрібно відстебнути. Якщо кришку важко зняти, використовуйте замість неї довгу і тонку щітку для радіатора або ганчірку з мікрофібри. Потім можна пропилотяжити прилад або витерти пил вручну, а потім протерти вологою тканиною. Для тих, хто має правильні насадки на пилососі, вони можуть навіть спуститися всередину ребер Простий спосіб видалити пил зсередини і з задньої частини радіатора це використовувати фен. Просто спрямуйте насадку фена в канавки у верхній частині радіатора і увімкніть його на максимальну потужність. Після цього перевірте стіну над радіатором. Іноді спека може призвести до того, що бруд та пил прилипнуть до стіни. Стійкий бруд і жир можна видалити за допомогою невеликої кількості мийного засобу та води.

Також важливо відзначити, що ніколи не потрібно намагатися знімати панелі електричного радіатора для очищення, адже таким чином можна пошкодити механізм нагрівання. Замість цього почистьте пил та бруд навколо панелей, щоб захистити себе та цілісність радіатора.

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