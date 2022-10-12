Як вибрати інфрачервоний обігрівач для дому та квартири: корисні поради

Вибір інфрачервоного обігрівача для різних типів приміщень: на що варто звернути увагу.

Чим інфрачервоний обігрівач відрізняється від інших видів опалення, які варіанти пристрою з інфрачервоним випромінюванням бувають і чому вони можуть бути корисні саме вам? Як правильно підібрати інфрачервоний обігрівач, залежно від умов та місця експлуатації? Який економний, ефективний і безпечний електричний ІЧ обігрівач? У цих та інших питаннях розбирався "Телеграф".

У сезон холодів цілком логічно подумати про тепло в будинку. Тому придбання інфрачервоного обігрівача цілком логічно. Цей опалювальний прилад вважається економним, комфортним та зручним у використанні.

Що являє собою ІЧ-обігрівач

Принцип дії цього приладу подібний до сонця: інфрачервоні промені своїм впливом зігрівають не повітря, а безпосередньо предмети і людей. При цьому він має функцію локального обігріву.

В даному випадку плюсом є те, що пристрій швидко нагрівається, і тепловий ефект від обігрівача відчувається відразу після включення.

А ось недолік проявляється в тому, що поза зоною дії випромінювання холод залишається доти, поки повітря не прогріється від предметів, нагрітих ІЧ-променями.

Через це обігрівач слід розташовувати ближче до найлюднішого місця в кімнаті. Зважте на особливості монтажу приладу. А ще важливо купувати обігрівач із необхідною потужністю, яка буде потрібна для обігріву житлоплощі.

Які бувають інфрачервоні обігрівачі

Інфрачервоні обігрівачі умовно діляться за видами залежно від характеристики:

тип нагрівального елемента;

діапазон інфрачервоного випромінювання;

спосіб кріплення.

Як вибрати інфрачервоний обігрівач за типом нагрівального елемента

Нагрівальний елемент може бути виготовлений із різних матеріалів. Залежно від цього обігрівачі мають свої переваги та недоліки.

Вольфрамовий – це вакуумна трубка з вольфрамовою ниткою. Його головна перевага у низькій вартості. Однак цей вид обігрівачів незручний своїм яскравим світлом. І зараз він уже непопулярний.

– це вакуумна трубка з вольфрамовою ниткою. Його головна перевага у низькій вартості. Однак цей вид обігрівачів незручний своїм яскравим світлом. І зараз він уже непопулярний. Галогеновий – у трубку закачується газ галоген. Цей елемент характеризується короткими хвилями та випромінюванням золотистого кольору, який також не дуже приємний для очей. А для людини безпечніший вплив довгохвильового випромінювання.

– у трубку закачується газ галоген. Цей елемент характеризується короткими хвилями та випромінюванням золотистого кольору, який також не дуже приємний для очей. А для людини безпечніший вплив довгохвильового випромінювання. Кварцовий — вакуумна кварцова колба зі спіраллю з вольфраму, яка під дією струму розжарюється і випромінює теплі інфрачервоні промені. Для більшої ефективності та рівномірного розподілу тепла такі обігрівачі обладнують рефлектором.

— вакуумна кварцова колба зі спіраллю з вольфраму, яка під дією струму розжарюється і випромінює теплі інфрачервоні промені. Для більшої ефективності та рівномірного розподілу тепла такі обігрівачі обладнують рефлектором. Карбоновий обігрівач замість вольфраму у спіралі має вуглеводневе волокно. Він швидко нагрівається і споживає небагато енергії при своєму високому ККД до 95%. До переваг карбонового обігрівача можна віднести його нетоксичність, нешкідливість і те, що він не сушить повітря. А ось недоліком є крихкість трубки.

Інфрачервоний плівковий обігрівач є тонким нагрівальним елементом з плівки і фольги. Такі обігрівачі часто роблять у вигляді килимків чи настінних картин. Вони мають гарний зовнішній вигляд та добре вписуються в інтер’єр. Однак з мінусів можна відзначити крихкість виробу та високу вартість.

обігрівач є тонким нагрівальним елементом з плівки і фольги. Такі обігрівачі часто роблять у вигляді килимків чи настінних картин. Вони мають гарний зовнішній вигляд та добре вписуються в інтер’єр. Однак з мінусів можна відзначити крихкість виробу та високу вартість. Керамічний – це панель із кераміки з особливим покриттям для захисту від надмірної вологості. Вона нагрівається з допомогою металевої спіралі. Її перевага – вогнетривкість, а до мінусів можна приписати швидке охолодження пристрою після вимкнення.

Який інфрачервоний обігрівач вибрати за довжиною хвилі

Довгохвильові обігрівачі містять елементи, що нагріваються від 100 до 600°С. Виробник рекомендує такий варіант для житлового приміщення, будинку чи квартири. Цей обігрівач має невисоке споживання енергії.

обігрівачі містять елементи, що нагріваються від 100 до 600°С. Виробник рекомендує такий варіант для житлового приміщення, будинку чи квартири. Цей обігрівач має невисоке споживання енергії. Обігрівачі з короткими хвилями прогріваються до температури понад 1000°С. Людям не потрібно довго перебувати під впливом такого випромінювання, тому короткохвильові обігрівачі не використовуються в побуті. Такий інфрачервоний прилад рекомендується для експлуатації у промислових будинках, складах, приміщеннях, а також на відкритому повітрі.

У різних видах інфрачервоних систем зазначена різна мінімальна дистанція між випромінювачем і людьми або предметами, що знаходяться поруч. При встановленні опалювального обладнання важливо дотримуватись цієї відстані, щоб не отримати опіки.

Як підібрати ІЧ-обігрівач за способом кріплення

Спосіб виконання та кріплення обігрівача також має велику роль при його виборі.

Стельовий – мабуть, найпоширеніший тип розташування. Обігрівачі монтуються на стелі, добре вписуються в інтер’єр, не вимагають додаткового вільного місця та мають менше перешкод для потоку тепла. Тепло не затримується, а поглинається навколишніми предметами. Конусоподібна спрямованість випромінювання зверху донизу дає можливість при правильному розрахунку потужності повністю обігріти кімнату. Такі обігрівачі підходять для житла, а також громадських чи виробничих приміщень.

Настінний тип найчастіше використовується для додаткового обігріву кімнати. Наприклад, якщо при роботі центрального опалення не вистачає тепла або воно ще не включене, такий обігрівач буде оптимальним. Також пристрій підходить для маленьких приміщень, балкона, ванної кімнати. Обігрівач легко вписується в декор і мало важить, але в порівнянні з стельовим у нього нижча ефективність роботи і вища витрата енергії.

тип найчастіше використовується для додаткового обігріву кімнати. Наприклад, якщо при роботі центрального опалення не вистачає тепла або воно ще не включене, такий обігрівач буде оптимальним. Також пристрій підходить для маленьких приміщень, балкона, ванної кімнати. Обігрівач легко вписується в декор і мало важить, але в порівнянні з стельовим у нього нижча ефективність роботи і вища витрата енергії. Підлоговий обігрівач має набагато меншу потужність у порівнянні з стельовим та настінним. Популярні моделі на основі плівок, які можна вмонтувати в підлогу для загального обігріву всієї кімнати або зонального створення куточків тепла. Наприклад, можна зробити зручним місце біля ліжка або крісла. Однак не варто розташовувати його під побутовою технікою, щоб уникнути перегріву та поломки.

обігрівач має набагато меншу потужність у порівнянні з стельовим та настінним. Популярні моделі на основі плівок, які можна вмонтувати в підлогу для загального обігріву всієї кімнати або зонального створення куточків тепла. Наприклад, можна зробити зручним місце біля ліжка або крісла. Однак не варто розташовувати його під побутовою технікою, щоб уникнути перегріву та поломки. Вуличний обігрівач може розташовуватися на відкритому повітрі — на терасі, в гаражі, в альтанці. Однак при цьому важливо, щоб прилад мав стійкість до підвищеної вологості, зовнішніх впливів і автоматично відключався при перекиданні.

Додаткові параметри під час вибору обігрівача

Купуючи обігрівач, зверніть увагу на інші корисні та важливі функції.

Наприклад, наявність пульта дистанційного керування дозволить вмикати і вимикати прилад, не встаючи з дивана.

Датчик захисту від перегрівання збільшить пожежну безпеку обладнання.

Вбудований термостат допоможе підтримувати задану температуру у приміщенні.

Мобільність та можливість переносити підлоговий обігрівач з одного на інше місце.

Безпека для дітей та тварин у будинку.

Важливим буде оформлення та дизайн приладу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що краще: конвектор чи масляний обігрівач. А ще давав практичні поради, як не замерзнути на вулиці.