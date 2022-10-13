А ви готові до зими? Checklist для перевірки готовності житла

Під час підготовки до холодів важливо нічого не забути

Зима на рубежі 2022-2023 років обіцяє бути непростою не лише через холоди на вулиці, а й через зниження температурного режиму в квартирах українців. До початку зимового сезону варто підготуватися заздалегідь, щоб уникнути багатьох неприємностей.

"Телеграф" зібрав список — чекліст підготовки квартири та будинку до холодів. Частина рекомендацій вони загальна.

Загальні рекомендації щодо підготовки до зими

Простежте за вікнами та дверима на предмет протягів, у разі необхідності утеплити їх. Також варто зняти сітки із вікон.

Запасіться теплим одягом та необхідними речами на випадок перебоїв з електрикою та опаленням. Серед них мають бути як їжа (наприклад, консерви або овочі), так і питна вода, ліхтарик, паперові рушники, необхідні медикаменти, портативна зарядка (пауербанк).

Запасіться необхідним для виходу на вулицю — наприклад, льодоходами або засобом, щоб посипати ганок будинку.

Список перевірки будинку перед зимою

Очистіть жолоби та водостічні труби, щоб полегшити стік води навесні або в дощову погоду взимку.

Огляньте свій дах.

Злийте воду з садових шлангів і зберігайте в гаражі або під навісом. Вимкніть зовнішні крани – вода у зовнішніх трубах може замерзнути і призвести до розриву труб.

Приготуйте лопати для очищення снігу.

Визначте дерева, які можуть становити небезпеку для вашого будинку через сильний сніг або сильний вітер — сухі гілки краще забрати заздалегідь.

Почистіть димохід, якщо ви покладаєтеся на камін або дров’яну піч для обігріву. Коли занадто багато золи, вугілля, листя та інших матеріалів забиває ваш камін, це створює ризик загоряння димоходу та попадання диму та чадного газу в житло.

Як раніше писав "Телеграф", серед предметів, які можуть допомогти пережити зиму — електроковдру та туристичне обладнання, таке як спальники та каримати. Взимку у разі проблем з опаленням можна спати в шапці або використовувати мінігрілки для збереження тепла, є інші очевидні і не дуже способи зігрітися.