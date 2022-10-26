Від грілок до саморобного обігрівача: п’ять способів, які допоможуть утеплити будинок взимку

Прості лайфхаки та звички допоможуть підвищити температуру в кімнатах

Цього року температура у квартирах українців становитиме до 16 градусів тепла, про що вже заявила влада. Тому багато хто зайнявся утепленням вікон та дверей у житлах, а також закупівлею речей, які допоможуть зігрітися холодним зимовим вечором.

Декілька нехитрих лайфхаків з підручними засобами знадобляться вам в холодну пору, щоб зберегти тепло в будинку. На них не доведеться витрачати великі суми бюджету. А ще варто сформувати низку звичок, використовуючи різні побутові предмети в будинку. Це також додасть температурі в кімнатах градус-другий.

Спосіб №1: використовуйте килимки

Килимки не лише прикрашають кімнату, а й добре зберігають ваші ноги в теплі, якщо у вас плитка чи паркет. До того ж, це набагато дешевше, ніж встановлення підлоги з підігрівом.

Спосіб №2: запасіться грілками

Втомилися лежати вночі в холодному ліжку? Наповніть грілку (звичайно ж, гарячою водою!) і поставте її біля ліжка під ковдрою. Це допоможе зберегти ваші ноги у теплі. Якщо що, то звичайні пляшки теж підійдуть. Про нюанси під час використання грілки "Телеграф" розповідав раніше.

Спосіб №3: залиште дверцята духовки відчиненими

Коли ви вимкнете духовку, залиште дверцята відчиненими. Тепло надходитиме на кухню і допоможе прогріти кімнату. Звичайно, ніколи не робіть цього, якщо у вас є діти, домашні тварини або гості похилого віку, якщо тільки ви не можете надійно закрити кухню.

Спосіб №4: використовуйте пару для душу

Якщо можливо, залишайте двері відчиненими, коли приймаєте душ. Це дозволяє гарячій парі проходити через будинок. А ще це допоможе збалансувати сухе зимове повітря.

Спосіб №5: спробуйте зробити обігрівач

Зробіть саморобний обігрівач. Просто поставте горщик для квітів (з глини або кераміки) вгору дном над свічками. Вам потрібно буде трохи підперти горщик парою невеликих камінців або чимось подібним, щоб повітря могло потрапити під нього. Тримайте обігрівач у недоступному для дітей і домашніх тварин місці та ніколи не залишайте свічки без нагляду.

Саморобний обігрівач

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