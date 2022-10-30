Як правильно топити дровами, щоб використовувати менше полін: корисні поради

Користуючись цими порадами, можна заощадити дрова.

Зима 2022/2023 очікується досить складною, особливо для тих українців, які мешкають у квартирах. Хоча мешканцям приватних будинків, які можуть обігрівати будинок дровами, у принципі також не позаздриш, адже ціна на "паливо" також зросла. Однак і з цієї ситуації можна вийти з економією — головне правильно топити, тоді і в будинку буде тепло, і дров йтиме менше.

Корисними лайфхаками та порадами, які допоможуть обігріти будинок використовуючи мінімальну кількість дров, пише prostoway. Дотримуючись цих правил, вам вдасться провести зиму в теплі та затишку.

Як правильно топити дровами, щоб заощадити

Перше, що потрібно зробити — прочистити димар і видалити залишки попелу з піддувала, щоб після диму не йшов до приміщення.

Друге – потрібно правильно підготувати дрова, якими потрібно розтоплювати. Вони повинні бути сухими, не грубими та з тих порід, які швидко спалахують. Це може бути сосна, ялина, тополя чи липа. Обов’язково слідкуйте за тим, як ви укладаєте дрова: папір, порубані гілки, хвоя, грубіші поліна.

Третє – коли частина дров прогорить, слід покласти дрова твердіших порід. Наприклад, дуб, акацію, клен, яблуню або горіх, і не зовсім сухі грубі поліна. Такі поліна допоможуть довго утримувати температуру. Піддувало слід максимально прикрити.

Також високу температуру дає горіхова шкаралупа, тирса, хвоя, лушпиння із зерна. Однак варто зазначити, що їх не можна кидати одночасно багато.

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