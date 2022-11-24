На випадок блекауту: чим зайнятися самому, парі чи компанії, поки немає електрики

Відсутність благ цивілізації змушує нас шукати різні способи організації дозвілля

Масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України призводять до серйозних наслідків для країни. Звісно, регулярні відключення електрики викликають багато невдоволення та збільшують рівень ненависті до російської армії, проте життя продовжується. Багато хто з нас вчиться його організовувати навіть за відсутності світла, хоча це й непросто.

"Телеграф", посилаючись на "Радіо Люкс", сьогодні розповість, чим можна зайнятися під час блекауту, якщо він застав вас удома. Ми розповімо, чим можна зайнятися на самоті, а також надамо поради для пар і компаній.

Загальні поради

Якщо через відключення світла у вас вдома немає води, ні зв’язку — не біда. У разі відсутності повітряної тривоги ви можете організувати собі пішу прогулянку — просто районом або найближчим парком. Влаштуйте фотосесію, якщо маєте під рукою камеру, чи пікнік з їжею, яка не потребує теплової обробки (фрукти, овочі, бутерброди). Також можна зайнятися спортом або просто вийти в компанії під під’їзд, спостерігаючи за перехожими. Непогано стимулює фантазію спроба придумувати для незнайомих людей "їхні історії життя".

Поради для компанії

Чудовим проведенням часу будуть різні настільні або карткові ігри, складання великих пазлів, розмовні ігри (наприклад, "Правда або дія"). Також можна згадати дитинство та почати розповідати страшні історії. Непоганим варіантом для сім’ї чи компанії рстане організація цілої п'єси чи постановка веселого танцю — при цьому варто задіяти максимальну кількість людей. Зрештою, можна влаштувати невелику вечірку зі співом, танцями та грою на музичних інструментах, якщо такі є.

Поради для пар

Двоє найближчих людей можуть користуватися окремими варіантами для оформлення дозвілля з попереднього абзацу. Однак також удвох можна влаштувати справжній театр тіней — тут допоможуть ліхтарики та простирадла. У крайньому випадку, організуйте генеральне прибирання або переберіть речі в шафі (заодно влаштуєте імпровізований "модний показ").

Також блекаут відмінно підійде для душевних розмов, обговорення подальшого спільного майбутнього і романтичного вечора при свічках. Ну і, звичайно ж, заняття коханням стане гарним варіантом для пар під час відключення світла.

Поради для однієї людини

Без світла можна приготувати їжу — якщо у вас, наприклад, газова плита. Є варіанти розвивати фантазію: почніть записувати власні думки, раптом із цього колись народиться чудова книга! Також можна співати, танцювати, удосконалювати свою гру на музичних інструментах. Займайтеся спортом або читайте книги при світлі ліхтарика. Також можна згадати про існування пазлів або кросвордів. Також безпрограшним варіантом стане гарний сон — поки немає світла, добре спиться.

Раніше "Телеграф" розповідав, як при тривалому відключенні електроенергії можна врятувати продукти, що знаходяться у холодильнику.

Також ми давали спільні поради для українців на випадок блекауту, який здатний затягтися на кілька днів.