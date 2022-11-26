Чим посипати зледенілі доріжки біля будинку: кошти, які "працюють" краще за пісок і солі
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Залишіть сіль та пісок у минулому — є більш робочі варіанти
Зима разом із морозом та холодом приходить також і з льодом. Найчастіше в зимовий період багато хто травмується саме через падіння на зледенілих доріжках. Ми вже розповідали, як ходити взимку, щоб не падати, а тепер також ділимося корисними та ефективними порадами, чим же посипати дорогу, щоб уникнути таких падінь. Сіль та пісок — до списку не входять.
Досвідчені дачники вже знайшли кілька способів, які набагато безпечніші та ефективніші, ніж "стандартні" сіль та пісок, пише Ukr.Media. Вивчайте та беріть на озброєння.
Чим посипати зледенілі доріжки
- Зола — так, сніг та крига будуть чорними, але доріжки стануть менш слизькими. Ну і ще один плюс – це дуже дешевий засіб.
- Кавова гуща — добре розчиняє лід і сніг. Мінус — щоб зібрати достатню кількість, потрібно добре попрацювати.
- Мармурова крихта — найбезпечніший і найефективніший спосіб боротьби з ожеледицею. Щобільше, воно не прилипає до взуття і не розноситься після скрізь, а також має гарний вигляд на доріжках.
- Розчин для розморожування — також можна приготувати спеціальну суміш. Для цього у двох літрах води розмішайте 60-100 г спирту та 6-10 крапель мийного засобу. Після полийте доріжку та насолоджуйтесь вільною та безпечною ходьбою.
Раніше "Телеграф" розповідав, які секрети збереження тепла є для дому. Зазначимо, що у багатьох країнах вони мають регіональні особливості. Наприклад, у Фінляндії, де морози, сильний вітер і полярна ніч можуть застати зненацька людини, що не підготувалася.