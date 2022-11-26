Чим посипати зледенілі доріжки біля будинку: кошти, які "працюють" краще за пісок і солі

Залишіть сіль та пісок у минулому — є більш робочі варіанти

Зима разом із морозом та холодом приходить також і з льодом. Найчастіше в зимовий період багато хто травмується саме через падіння на зледенілих доріжках. Ми вже розповідали, як ходити взимку, щоб не падати, а тепер також ділимося корисними та ефективними порадами, чим же посипати дорогу, щоб уникнути таких падінь. Сіль та пісок — до списку не входять.

Досвідчені дачники вже знайшли кілька способів, які набагато безпечніші та ефективніші, ніж "стандартні" сіль та пісок, пише Ukr.Media. Вивчайте та беріть на озброєння.

Чим посипати зледенілі доріжки

Зола — так, сніг та крига будуть чорними, але доріжки стануть менш слизькими. Ну і ще один плюс – це дуже дешевий засіб.

Кавова гуща — добре розчиняє лід і сніг. Мінус — щоб зібрати достатню кількість, потрібно добре попрацювати.

Мармурова крихта — найбезпечніший і найефективніший спосіб боротьби з ожеледицею. Щобільше, воно не прилипає до взуття і не розноситься після скрізь, а також має гарний вигляд на доріжках.

Розчин для розморожування — також можна приготувати спеціальну суміш. Для цього у двох літрах води розмішайте 60-100 г спирту та 6-10 крапель мийного засобу. Після полийте доріжку та насолоджуйтесь вільною та безпечною ходьбою.

Раніше "Телеграф" розповідав, які секрети збереження тепла є для дому. Зазначимо, що у багатьох країнах вони мають регіональні особливості. Наприклад, у Фінляндії, де морози, сильний вітер і полярна ніч можуть застати зненацька людини, що не підготувалася.