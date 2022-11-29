Як одягатися в будинку та на вулицю, щоб не мерзнути взимку: корисні лайфхаки

У зимовий час робіть акцент не на тренди, а на практичність

Є багато способів зігрітися в холодну пору року, в тому числі використовувати грілки. Але важливо спочатку приділити увагу тому, як ви одягнені. І неважливо, проводите вечір вдома або вийшли морозним днем у супермаркет.

Один лайфхак допоможе не мерзнути в "мінус". Його суть полягає у багатошаровості. Як пише utopia, завдяки багатошаровості одягу ви зможете зберегти тепло в холодні дні. Розповідаємо, як краще розташувати шари, які матеріали найліпше підійдуть і на що ще можна звернути увагу.

Принцип багатошаровості нагадує "одежину" цибулини. Як і у випадку з лушпинням цибулі, ви кладете шари один на одного і таким чином зігрієтеся (між шарами накопичується повітря, що затримує тепло). Якщо стане дуже спекотно, можна зняти шар. Такий метод одягання особливо популярний у зимових видах спорту й на відкритому повітрі, таких як катання на лижах або біг підтюпцем, походи та їзда на велосипеді. Але ви також можете використовувати його у повсякденних ситуаціях і заощадити на опаленні.

Як одягатися взимку в будинку:

Як нижній шар можна, наприклад, одягнути легінси, майки і топи. Одяг повинен прилягати якомога ближче до тіла.

Поверх надягніть сорочки з довгими або короткими рукавами.

Останній шар пропонує ще одну пару штанів та пару теплих светрів.

На ноги спробуйте надіти два або три носки один на одного. Товсті та вільні шкарпетки у якості зовнішнього шару, наприклад, в’язані шкарпетки найкраще підходять для зігрівання. Якщо у вас холодні руки, використовуйте грілки для рук чи зап’ясть. Такі матеріали, як бавовна й вовна, особливо підходять для всіх шарів одягу.

Що вдягнути для виходу на вулицю в зимовий сезон:

Перший шар — з бавовняної або вовняної білизни, що максимально прилягає до тіла. Це не обов’язково має бути спеціальна вулична або лижна білизна. Також підійде топ або приталена сорочка та легінси чи колготки. Шерсть виявилася особливо зручною як базовий шар для занять спортом. Бо не вбирає багато поту, але краще виводить вологу назовні. Другий шар – ізоляційний. Залежно від погоди для цього підійдуть вовняні светри або довгі бавовняні сорочки. Ви також можете використовувати вовняні штани чи джинси. Третій шар захищає від вітру, невеликого дощу, переохолодження. Використовуйте для цього так звані вітровки, а для більш тривалих прогулянок, наприклад, одяг для походів. Четвертий шар використовується тільки в особливо негодні та дощові дні. Тоді водовідштовхувальна куртка й штани захистять вас від вогкості та холоду.

Залежно від погоди можна опустити один або кілька шарів. У теплі дні, наприклад, вам не потрібна особливо тепла білизна.

До речі, зовнішні шари часто не потрібно прати. Якщо ви спітніли, піт потрапляє на нижній одяг. Тому вам слід регулярно прати частини першого та другого шару. А ось вовняний одяг іноді достатньо лише вивісити, щоб провітрити.

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