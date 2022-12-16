День святої Варвари 17 грудня: що суворо заборонено робити в це свято

Великим гріхом для жінок у цей день вважається прання білизни

Цієї суботи, 17 грудня, згідно з церковним календарем, православна церква вшановує пам’ять великомучениці Варвари Іліопольської. Свята вважається не лише покровителькою жінок, а й будівельників, шахтарів, ремісників.

"Телеграф" розповідає про головні традиції Дня великомучениці Варвари, а також, що заборонено робити 17 грудня, щоб не втратити удачу і щастя. Особливо жінкам.

День святої Варвари 17 грудня: традиції

Це свято також отримало назви Варварин день, Бабин день або Варварині морози. Жінки просять у це свято у святої перед іконою про щастя, вдале заміжжя, вагітність, про зцілення від хвороб та здоров’я дитини. Чоловіки моляться за захист, допомогу у нелегкій справі.

На відміну від інших подібних свят, цього дня жінкам можна шити та вишивати. Раніше молоді дівчата часто збиралися та проводили спільний час за рукоділлям.

Що не можна робити у День святої Варвари-2022: заборони

Прати, білити і місити глину, і займатися іншим подібним ремеслом.

Займатися роботою по дому.

Лаятися, сваритися, лихословити і бажати іншим зла.

Наші пращури у цей день намагалися не виходити з дому без необхідності.

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