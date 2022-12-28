Позбавляємося протягу: прості та ефективні способи утеплити вікна в будинку

Декілька слушних порад, як утеплити вікна

Друга половина січня може бути досить морозною, тому українцям краще заздалегідь подбати про те, як утеплити житло. Особливу увагу слід приділити вікнам, щоб вони не пропускали в будинок холодне повітря. "Телеграф" розповість як швидко та ефективно утеплити пластикові вікна.

Спочатку потрібно перевірити, чи є щілини у вікні. Зробити це можна простими способами взяти сірник або запальничку й обережно провести по всьому периметру рами. Або ж можна провести рукою вздовж рами, щоб відстежити, звідки надходить холодне повітря, передає видання "Вікна".

Пластикові вікна мають слабкі місця. Якщо визначити, звідки уходить тепло, не вдалося, потрібно знати, які існують проблемні зони металопластикових систем.

Віконна фурнітура;

Штапик (закріплює склопакет);

Ущільнювач із гуми. Він проходить між склопакетом та рамою.

Місце, де металопластикова рама примикає до укосів, відливу та підвіконня.

У вікні можуть бути мікротріщини. Вони можуть бути непомітними, але водночас порушувати герметичність вікна.

Після виявлення проблеми можна розпочинати процес утеплення. Якщо проблема виявилася з ущільнювачем стулки, утеплювачем та фурнітурою, то її вирішенням має зайнятися майстер. А якщо проблемні місця – це укоси та відливи, можна зайнятися їх усуненням самостійно.

Які матеріали підходять для утеплення вікон

Для утеплення пластикових вікон використовують кілька матеріалів, які можна придбати у будівельних магазинах:

пінопласт;

мінеральна вата;

герметики;

монтажна піна;

спеціальні суміші.

Способи утеплення пластикових вікон

Для усунення протягу між підвіконням та віконною рамою або між укосами та вікном можна використовувати для утеплення монтажну піну;

На вікно можна встановити теплозберігаючу плівку. Завдяки цьому способу втрати знизиться практично на 50%;

Також для утеплення можна встановити енергозберігаючий склопакет;

Якщо гумовий ущільнювач втратив еластичність або в ньому з’явилися мікротріщини, його слід замінити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як легко та просто утеплити двері в будинку до зими. Утеплювати можна як дверну коробку, так і вхідні металеві або дерев’яні двері. До кожного випадку передбачені різні варіанти.