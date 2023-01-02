В Україну йдуть морози: як правильно одягнутися, щоб не захворіти

Образ взимку на вулиці має бути багатошаровим та бажано без металевих прикрас

Попри плюсову температуру, в Україну незабаром прийдуть суворі морози до -20 градусів. У таку погоду важливо одягатися тепло, щоб не застудитися.

У Центрі громадського здоров’я МОЗ розповіли про те, як правильно одягатися взимку, щоб не переохолодити організм.

Щоб організм краще і довше зберігав тепло, потрібно кілька шарів одягу. Краще віддавати перевагу натуральним або спеціальним матеріалам. Експерти розповіли, що взимку необхідно одягатися у три шари:

білизна (нижня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна);

середній шар (светр, кофта тощо);

верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

Що більше шарів, то тепліше. І зовсім не бійтеся виглядати як капуста — здоров’я має бути на першому місці. Бажано, щоб одяг не сковував рух і не був грубим, а також не облягав тіло. Між різними шарами одягу повинен утворитися повітряний прошарок, який і утримуватиме тепло.

Голова та руки

У жодному разі не залишайте відкритими голову і руки — через оголені частини тіла ви втрачаєте тепло і збільшуєте шанси захворіти. Крім того, через мороз волосся втрачає яскравість і частіше ламається.

Взуття

Зимове взуття має бути з товстою підошвою, щоб ступні не стикалися з холодною землею. Важливо, щоб черевики чи чоботи були просторими — якщо перетиснути ногу, то порушиться кровообіг і ноги замерзнуть, а отже шанси захворіти ще вищі.

Рухливість

Якщо ви багато часу проводите на вулиці взимку, то важливо не постійно стояти на місці, інакше замерзнете. Рухайтеся — стрибайте, ходіть, робіть прості вправи або обіймайтеся один з одним. Так кров краще циркулюватиме по організму, а значить ви не замерзнете.

Поїжте заздалегідь

Перед виходом на вулицю взимку важливо добре поїсти, тому що організму на холоді потрібно більше енергії, щоб підтримувати тепло. Віддайте перевагу теплій і здоровій їжі, а не швидкому перекусу.

Ознаки обмороження

Якщо ви відчуваєте печіння в кінцівках, а шкіра на відкритих ділянках почервоніла, то терміново шукайте місце, де можете зігрітися. Це перші ознаки обмороження, за яких терміново потрібно шукати тепле місце — магазин, кафе, під’їзд тощо.

Не носіть металеві прикраси

На морозі метал охолоджується швидко і при контакті зі шкірою він може сприяти обмороженню чи отриманню холодних травм. Крім того, кільця передавлюють шкіру і уповільнюють кровообіг, через що руки можуть мерзнути швидше.

Куріння та алкоголь не зігрівають

Багато хто намагається зігрітися на холоді алкогольними напоями, як холодними, так і гарячими. Але алкоголь лише на якийсь час створює ілюзію тепла, а потім призводить до величезної енерговтрати.

Що стосується цигарок, то нікотин знижує швидкість кровообігу в кінцівках, а отже, робить їх більш уразливими до морозу.

Найкраще зігріватися на морозі теплими неалкогольними напоями: чаєм, кавою чи морсом.

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