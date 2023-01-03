Один секретний інгредієнт врятує картоплю в мундирі від потемніння - лайфхак від господинь

Потрібний компонент додають у воду ще на етапі відварювання бульби

Нерідко трапляється, що картопля після відварювання починає темніти і через це виглядає не дуже естетично. На щастя, вирішити таку проблему дуже просто і допоможе з цим один простий інгредієнт.

Що це за секретна добавка, знають Патріоти України. Такий лайфхак стане в пригоді і напередодні святкових застіль, і під час приготування усіляких страв у будні.

Причини потемніння картоплі можуть бути різними: починаючи від помилок при вирощуванні, і закінчуючи неправильними умовами зберігання. Однак найчастіше усе залежить все-таки від сорту овочів: одні більше схильні до потемніння, інші — значно менше.

Як зробити, щоб варена картопля не темніла

Аби картопля в мундирі не темніла, під час варіння досвідчені господині додають у воду оцет. Але його повинно бути зовсім трошки, щоб у страви потім не було кислого присмаку.

Альтернативний варіант — лимонний сік або лимонна кислота. Цей інгредієнт має такі ж властивості, як і оцет.

Інші рекомендації кухарів

Вже очищену відварену у мундирі картоплю радять залишити у холодній воді на 10-15 хв. А от варити її варто відразу у киплячій, а не в холодній воді.

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