Коли будемо святкувати Масляну у 2023 році: дата і традиції Сирного тижня

В Україні це свято відзначають по-особливому, а кожен день Бабського тижня має власну назву й традиції

Масляною у народі називають свято проводів зими й зустрічі весни, це останній тиждень перед початком Великого посту. Інші назви цього свята — Масниця, Пущення, Колодій, Сирна або Бабська неділя. Святкування розтягуються на цілий тиждень, протягом якого заведено готувати млинці і частувати ними рідних та близьких, а також гостей і всіх, хто потребує допомоги.

Це свято не має чітко встановленої дати, адже вона прив’язана до початку Великого посту й, відповідно, Великодня. Коли починається Масляна у 2023 році та які традиції з нею пов’язані, розповідає УНІАН.

Коли починається Масляна 2023 — дата

Масляний тиждень або Сирна седмиця чи Сирний тиждень — це останній тиждень перед Великим постом. Святкування Масляної починається за 56 днів до Великодня, тому дата змінюється щороку. Оскільки у 2023 році Великдень випадає на 16 квітня, Масляний тиждень розпочнеться у понеділок, 20 лютого, і закінчиться у неділю, 26 числа.

Масляна 2023 — традиції святкування

Свято Масляної прийшло до нас з язичницької культури і спершу було пов'язане з днем весняного рівнодення — народ проводжав зиму і зустрічав весну. Втім, після прийняття християнства виявилося, що традиційний час свята припадає на Великий піст, тож Масляну довелося змістити — на останній тиждень перед його початком.

Згідно з церковними традиціями, йдеться про такі заборони та послаблення для парафіян:

На Масляну вже не можна їсти м'ясо, але можна вживати інші скоромні продукти — молоко, сметану, сир, яйця та рибу. На Сирному тижні скасовується піст у середу і п'ятницю. За Масляний тиждень люди намагаються наїстися різних молочних продуктів, яєць, риби та всіляких млинців, аби потім мати сили витримати 40-денний піст. Раніше вважалося, що це — останній тиждень перед Великим постом, коли ще можна справляти весілля.

В Україні є власні народні традиції святкування Бабського тижня. Зокрема на Поділлі хлопці пригощали дівчат горілкою, пивом і солодощами — купували (запивали) Колодку. У подяку за це кожна дівчина вишивала перкалеву хусточку, оздоблюючи її квітками та ініціалами свого обранця, яку дарувала йому на Великдень і таким чином повертала Колодку. Такі обряди нерідко завершувалися укладанням шлюбу.

Масляна 2023 — що означає кожен день свята

Кожен день Масляної має свою назву і значення:

Понеділок — зустріч Масляної

У перший день Масляної вдома робили прибирання і пекли перші млинці. Ними обов'язково пригощали жебраків і незаможних людей, або ж залишали їх біля будинку, поминаючи таким чином покійних родичів. У перший день можна було як ходити у гості, так і приймати їх у себе, а ще в понеділок встановлювали опудало Масляної.

Вівторок — Загравання

У цей день проходили оглядини — батьки поспішали засватати дітей до початку посту. Хто хотів, міг сам пошукати собі пару без допомоги батьків — наприклад, на гуляннях чи в гостях.

Середа — Тещині млинці

У третій день тижня зять повинен іти у гості до тещі. За кількістю частувань, які вона виставляє на стіл, можна було судити про те, як сильно напартачив зять за минулий рік. І чим приязнішою буде теща цього дня, тим щасливішим буде життя молодого подружжя.

Четвер — Розгуляй, Широка Масляна

Це день розваг Бабського тижня. Тоді закінчувалися прибирання та всі господарські справи і починалися катання на санях, кулачні бої, стрибки через багаття та інші веселощі.

П'ятниця — Тещині вечірки

У цей день уже теща повинна їхати з візитом до зятя. Однак їздила вона не одна, а з подругами та родичами. Весь вечір чоловік доньки повинен був всіляко потурати тещі та розважати гостей.

Субота — Посиденьки зовиці

Цього дня заміжні жінки запрошували в гості сестер чоловіка (зовиць), пригощали їх млинцями і вручали подарунки. Також разом ворожили на майбутнє.

Неділя — Проводи Масляної

Сирна Седмиця завершується Прощеною неділею. Цього дня у церкві здійснюється чин прощення, коли духовенство і парафіяни взаємно просять прощення одне в одного, аби увійти у Великий піст з чистою душею. Саме в цей день закінчували святкувати. За традицією, зустрівшись, люди говорили один одному: "Прости мене", а у відповідь чули: "Бог тебе простить". Також в цей день поминали покійних і спалювали опудало Масляної.

Млинці на Масляну та інші страви

Головний символ Масляної — смачні млинці, які печуть за оригінальними рецептами протягом усіх семи днів. Приготування млинців на Масляному тижні символізує залучення в будинок багатства, щастя, радості і добра. Їх роблять з сиром, фруктами та варенням, грибами і сиром, з зеленню та іншими начинками.

Крім того, готують на Сирний тиждень і вареники з сиром та сметаною, а також пироги з сиром й налисники. А головним напоєм цього свята здавна вважаються наливки та інші трунки.

Масляна 2023 — прикмети на удачу, любов та гроші

На Масляну є й свої прикмети:

У перші три дні Масляної потрібно зробити генеральне прибирання і позбутися всіх непотрібних і старих речей.

Якщо до вас на Масляну прийшли непрохані гості — це на щастя й на радість.

На Масницю раніше ворожили на млинцях: якщо перший млинець вийшов тонким і мереживним — життя весь рік буде легким, а якщо товстий та щільний — доведеться багато працювати.

Якщо у незаміжньої дівчини виходять млинці з рівними краями, то шлюб буде вдалим, а якщо прилипають до сковороди — заміжжя їй не бачити ще 3 роки.

Якщо в середу поїсти гороху, а в четвер — млинців, то увесь рік у вас буде вдосталь грошей.

Чим більше на Масляну напечеш млинців — тим щасливішим буде рік.

Раніше ми розповідали, які важливі свята українці відзначатимуть у січні 2023 року. Згідно з церковним календарем, у перший місяць року, окрім Різдва Христового та Собору Пресвятої Богородиці, буде ще багато важливих релігійних дат. Це і Хрещення Господнє, і день Святої мучениці Тетяни та інші свята.