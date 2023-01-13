1400 гривень економії: як платити менше за опалення взимку та залишатися у теплі

Щоб почати економити на опаленні потрібно максимально скоротити втрати тепла всередині приміщення

У зимовий період українці одержують великі рахунки за опалення. Однак, користуючись деякими лайфхаками, можна значно заощадити, але ще при цьому достатньо обігріти своє житло.

Багато українців проживають у будинках, які були збудовані до 90-х років. У таких будинках однією з основних причин втрати тепла у квартирі є неутеплені стіни, вікна, двері, дахи та підвали, передає видання OBOZREVATEL. Однак і за таких умов є способи зберегти тепло.

Суми платіжок за опалення можуть значно відрізнятися. Велика доля вказаного у квитанції – оплата опалення вулиці. Якщо скоротити втрати тепла всередині приміщення, можна щомісяця платити приблизно на 1400 гривень менше (розрахунок на будинок площею 70 "квадратів").

Важливо розібратися, звідки виходить тепло:

Вікна та двері

Втрати від 10 до 47% тепла (від 150 до 742 грн. на місяць). Рекомендується:

утеплити вікна поролоновими смужками;

дверні петлі підтягнути, а двері додатково оббити;

задути піною щілини між дверним прорізом і самими дверима;

закласти місця виходу труб з будинку монтажною піною.

Ще одним варіантом є заміна вікон на енергоефективні, тобто з подвійним чи потрійним склопакетом. Або можна замінити у вікнах гумки, які також можуть пропускати холодне повітря в приміщення.

Також продаються спеціальні клейкі гумові стрічки, що клеяться по периметру вікна та захищають від пропускання холодного повітря.

Вентиляція

Втрати тепла через вентиляцію можуть становити до 40% (до 632 грн. на місяць).

Самостійно утеплювати вентиляційний канал не можна. Це може бути небезпечним для життя. Тому потрібно звертатися за допомогою до фахівця.

Варто врахувати, що втрати тепла через вентиляцію можуть бути в тому випадку, якщо були допущені помилки під час проектування будинку. Через неї до квартири може заходити холодне повітря. Перевірити це легко – потрібно лише притулити долоню до вентиляційного каналу.

У цьому випадку допоможе покупка рекуператора тепла. Він не дозволяє проникати у квартиру холодному повітрю, але забезпечує вентиляцію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко та просто обігріти своє житло шляхом нескладної маніпуляції з батареєю.