Сушіння одягу на радіаторі й не тільки: часті помилки з опаленням, що влетять у копійку

Щоб витрачати тепло економно, пам’ятайте про низку простих правил

У сезон опалення рахунки за комунальні послуги виростають, тож хочеться трохи їх скоротити. Заощадити на теплі допоможе його раціональне споживання. Є ряд помилок, які забирають "плюс", а заразом і ваші гроші.

Одна з частих помилок – сушіння одягу після прання на радіаторі. Але є й інші дії, які збільшать ваші витрати, а радіатор змусять більше працювати, розповідається в матеріалі видання The Sun.

Помилка №1: Розвішувати випрані речі

У вас може виникнути спокуса повісити шкарпетки та штани на радіатор, щоб вони швидше висохли. Але в результаті ви ризикуєте платити більше за рахунками. Одяг над радіаторами заважає їм працювати ефективно, в будинку може стати холодніше, вам захочеться прогріти приміщення та збільшити показник термостату.

Помилка №2: Загороджувати батареї меблями

Якщо ваші меблі блокують радіатори, можливо, настав час зробити перестановку. Інакше ви заважаєте циркуляції гарячого повітря кімнатою. А все, що заважає вашій системі опалення працювати ефективно, додасть нулів у платіжці. Радіатори повинні бути якомога вільнішими від перешкод. Об’єкти, що стоять на дорозі, можуть поглинати частину тепла від радіатора. Найчастіше йдеться про диван.

Помилка №3: Включити усі радіатори

Коли ви вмикаєте опалення, переконайтеся, що радіатори не включені в кожній кімнаті. Щоб заощадити гроші, залишайте їх увімкненими тільки в кімнаті, яку ви використовуєте, інакше це марна витрата енергії.

Помилка №4: Не видаляти повітря з радіаторів

Якщо ви знайшли холодні ділянки на радіаторі, можливо, настав час прокачати його. Ймовірно, всередину потрапило повітря. Видалити його з радіатора — просте завдання, яка допоможе вам не витратити зайві кошти. Вимкніть опалення, за допомогою ключа відкрийте клапан, якщо почуєте шиплячий звук – значить виходить повітря. Як тільки випустите повітря, закрийте клапан. Тепер радіатор працюватиме краще.

Раніше "Телеграф" розповідав, що також слід періодично чистити батареї від пилу.