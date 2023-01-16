Газета та свічки: прості лайфхаки, які допоможуть зігрітися у холодному авто

Досвідчені автомобілісти радять возити із собою набір із теплих речей, пачку газет та звичайні свічки

Незважаючи на те, що в регіони йде аномальне тепло, автомобілісти часто стикаються взимку із замерзлими грубками. Щоб не їхати у холоді, є кілька простих, але дієвих лайфхаків.

Про те, як зігрітися взимку в машині, розповіли на порталі Newsroom. Водіям радять возити із собою необхідний набір речей.

Компактні обігрівачі

Деякі автовласники купують для зими компактні переносні газові та інші обігрівачі. Їхня вага 2-3 кг, а обігріти салон авто до кімнатної температури вони можуть за 10-15 хвилин. У продажу можна знайти також електрообігрівачі, які працюють від прикурювача.

Теплі речі

Якщо автомобіль заглух або грубка відмовила десь за містом, то використовуйте теплі речі, щоб зігрітися. Для цього в багажнику можна возити, наприклад, теплий плед. Багато місця він не займає, але зможе зігріти вас до приходу допомоги: рятувальників, евакуатора чи інших служб. Автомобілісти з досвідом також радять завжди возити із собою запасний теплий одяг: кілька пар шкарпеток, штани та стару куртку.

Газети

Можна закласти старими газетами місця в автомобілі, які пропускають холодне повітря в салон. Папір кріплять на авто за допомогою води, яку можна видобути зі снігу. Але, як показує практика, автомобілісти не часто возять із собою старі газети чи журнали.

Віскові свічки або парафін

Як не дивно, але зігрітися в холодному авто можна за допомогою звичайної парафінової або воскової свічки — вони здатні підняти температуру в салоні. Але важливо знати, що парафінові свічки не видаватимуть запаху, а воскові — будуть. Крім того, свічки під час горіння споживають кисень і виділяють вуглекислий газ, тому доведеться час від часу провітрювати салон.

Гарячі напої

Краще віддавати перевагу неалкогольним напоям, чаю чи каві. У тривалу поїздку досвідчені водії завжди беруть термос із гарячими напоями та шоколадними батончиками.

Що стосується спирту чи алкоголю, то їм краще розтирати шкіру перед тим, як укутатись теплим одягом. Пити спиртне на морозі не можна – це призводить до розширення судин та втрати тепла. Вживаючи алкоголь, людина швидше замерзне. Але розтирати спиртом обморожені ділянки тіла не можна.

Зігрівальні мазі, вправи або гілки

Зігрівальні мазі можна купити в будь-якій аптеці, а возити їх можна в бардачку. Мазь потрібно наносити на чисту шкіру. Також можна зайнятися невеликою фізичною розминкою. Це допоможе зігрітися на свіжому повітрі і в салоні вам не буде так холодно.

Якщо у вас в машині є сірники, то в найближчій лісосмузі ви можете назбирати гілок, щоб розвести багаття. А щоб полум’я розгорілося, вам знову знадобляться старі газети чи журнали.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які напої краще пити взимку, щоб зігрітись у мороз. Оптимальна норма – від 2 до 2,5 літрів рідини на день.