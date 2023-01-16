Іменини Тетяни у 2023 році: всі дні, коли Таня святкує День ангела

Напевно, у кожного є знайома Таня

Ім’я Тетяна — одне з найпопулярніших в Україні та зустрічається і в багатьох інших країнах світу. "Телеграф" розібрався, що означає це ім’я, і коли всі іменини Тетяни у році.

Значення імені Тетяна

Є дві версії походження імені — згідно з однією, ім’я Тетяна є жіночою версією римського імені Татій. За іншою версією, ім’я походить із давньогрецької мови та перекладається як "засновниця".

Ім’я найбільш популярне у східній Європі, при цьому зустрічаються форми Таня, Танечка, Татіана, Тетяна, Тана, Таті.

Серед відомих українок з цим ім’ям варті згадки співачка Тіна Кароль (справжнє ім’я якої Тетяна Ліберман), співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), солістка гурту Jinjer Тетяна Шмайлюк, тенісистка Тетяна Перебийніс, гімнастка Тетяна Гуцу, ресторатор Тетяна Литвинова, екс-нардеп Тетяна Чорновол.

Коли День ангела Тетяни?

Розібралися, в які дні Таня відзначає іменини протягом року за церковним православним календарем (найголовніші виділили жирним):

18 січня, — преподобна Татіана;

25 січня, — мучениця дияконеса Татіана Римська ;

; 17 липня, — княжна страстотерпиця Татіана Романова;

14 вересня, — преподобномучениця Татіана Грибкова;

23 вересня, — мучениця Татіана Грімпліт;

3 жовтня, — свята Татіана;

11 жовтня, — преподобномучениця Татіана Чекмазова;

21 жовтня, — преподобномучениця інокиня Татіана Безфамільна;

3 грудня, — преподобномучениця Татіана Фомічова;

23 грудня, — мучениця Татіана Єгорова, сповідниця Татіана Бякірєва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому настійно не рекомендується дарувати свічки людям, — це може спричинити лихо.