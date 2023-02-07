Лютий відзначиться помітною сонячною активністю: коли чекати магнітних бур

Коли чекати на сонячну активність у лютому

Лютий 2023 року буде дуже активним у плані сонячних штормів, проте на Землі в повноцінні магнітні бурі це не виллється.

Про це йдеться у прогнозі сервісу Meteoagent, який отримує інформацію від супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій світу.

За його інформацією, сонячних штормів з K-індексом у 4 бали у лютому буде два:

з 7 до 10 лютого;

з 19 до 21 лютого.

Варто зазначити, що шторми такого рівня сили не матимуть помітного впливу на магнітосферу Землі, а відтак і не переростуть у магнітні бурі.

Як відомо, під час сонячних штормів у космічний простір викидаються потоки електронів та протонів, частина з яких досягають Землі. Внаслідок їх взаємодії з геомагнітним полем нашої планети виникають магнітні бурі.

Їхня сила вимірюється K-індексом, що описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. За дев’ятибальною шкалою магнітною бурею вважаються ті збурення, індекс яких перевищує 5.

На Землі ці явища можуть призводити до перебоїв у роботі радіозв’язку та енергомереж. Їх потенційний вплив на здоров’я людини не є науково обґрунтованим, проте за даними геологічної служби США вони можуть призвести до того, що пілоти та астронавти можуть отримати більші ніж зазвичай дози радіації.

Втім, є дослідження, які свідчать, що вони можуть впливати на деяких метеозалежних людей, проте частина з них може давати суб’єктивну реакцію не на саму бурю, а на спалах на Сонці, який зазвичай відбувається за день-другий до її початку.

Як повідомлялося раніше, в Україну йде чергова хвиля холодів, проте синоптики очікують, що потепління настане вже до другої половини місяця.