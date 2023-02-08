Що робити, якщо взуття забруднилося дорожньою сіллю: незамінні зимові лайфхаки

Впоратися із сольовими забрудненнями на зимових чоботях дуже просто

Взимку догляду за взуттям доводиться приділяти більше часу. Важливо не тільки забезпечити чоботам або черевикам захист від вологи, а й правильно очищати. Одна з частих проблем – плями від солі, якою посипають замерзлі доріжки.

Якщо ваше зимове взуття забруднилося від дорожньої солі, скористайтеся дієвими лайфхаками. Для кожного матеріалу є свої способи очищення. Без зусиль можна привести до ладу чоботи й черевики зі шкіри (у тому числі штучної), замші та гуми, пише glam.

Як очистити зимове взуття від солі

Шкіра, як натуральний матеріал, особливо вразлива до пошкоджень від сухості. Під впливом солі шкіра може стати настільки сухою, що навіть потріскатися.

Лайфхак для шкіри

Якщо ви помітите залишки солі на шкіряному взутті, негайно видаліть їх. Немає сенсу купувати спеціалізований засіб для видалення дорожньої солі. Просто візьміть пару столових ложок оцту і змішайте з рівною кількістю води в невеликій мисці або розпилювачі. Оцет може м’яко розчиняти мінеральні відкладення. Нанесіть або розпорошіть суміш оцту на черевики і відполіруйте пляму м’якою тканиною. Витріть залишки оцту іншою ганчіркою. Дайте шкірі висохнути, а потім обробіть її як завжди.

На жаль, навіть штучна шкіра може бути пошкоджена дорожньою сіллю. І знову на допомогу може прийти суміш оцту та води в рівних частинах.

Лайфхак для екошкіри:

Додайте кілька столових ложок оцту з кількома столовими ложками води в пульверизатор. Ретельно змочіть уражену ділянку взуття або черевиків та залиште суміш на кілька хвилин. Потім зітріть сольові плями та відкладення м’якою тканиною або щіткою. Протріть чоботи вологою тканиною. Дайте висохнути на повітрі, а потім нанесіть тонкий шар засобу для шкіри або кокосової олії.

Страждає від соляного насипу й замша. Замшу ніколи не можна піддавати впливу надмірної вологи. Матеріал легко забарвлюється та розтягується при намоканні.

Лайфхак для замші:

Вам знадобиться м’яка щітка (спеціально для замші або стара зубна) і дистильований оцет, щоб позбутися плям солі. За допомогою щітки акуратно видаліть якнайбільше сухих сольових відкладень. Потім змішайте пару столових ложок оцту з рівною кількістю води у невеликій мисці. Не використовуйте пульверизатор, щоб мінімізувати контакт замші з рідиною. Зануріть м’яку тканину в суміш, а потім швидко відполіруйте пляму. Протріть взуття м’якою сухою тканиною, а потім щіткою видаліть відкладення, що залишилися.

Гума також може бути очищена за допомогою розбавленої суміші оцту. На гумовому взутті часто може виникнути наліт.

Лайфхак для гуми:

Змішайте рівні частини оцту та води у пульверизаторі. Побризкайте на гумові чоботи, потім зітріть пляму чистою тканиною або щіткою. Нанесіть невелику кількість олії на тканину і відполіруйте, щоб повернути матеріалу колір. Сухою тканиною втирайте олію, поки чоботи не стануть сухими.

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