Що робити, якщо розсада витягується: п’ять головних винуватців цієї проблеми

Неправильне світло, полив, температура і не тільки можуть нашкодити молодим рослинам

Вирощування розсади в домашніх умовах потребує особливого догляду. Якщо рослини почали витягуватися, значить є проблеми з освітленням, температурним режимом та іншими моментами.

Докладніше про те, чому витягується розсади, пише блог s.sad.ua в Instagram. Досвідчені дачники виділяють щонайменше п’ять причин, що призводять до цієї проблеми.

Перша причина витягування розсади – густий посів. Це призводить, до речі, й до поширеної хвороби "чорна ніжка". Рекомендується сіяти томати на відстані 3 см між насінням, перець — 4-5 см. Капусту можна розміщувати щільніше. Перед висівом вивчіть інформацію на упаковці з насінням.

По-друге, розсада може витягуватися через надто високу температуру. Оптимальний температурний режим для більшості культур – 22-24 градуси тепла. Однак не забувайте, що після появи сходів у подальші два тижні знижують температуру. Для цього перенесіть посіви до приміщення, де денна температура сягає 12-16 градусів тепла, а нічна – 6-8 градусів зі знаком "плюс". Що стосується баклажанів та перцю, то рекомендуються вищі показники: +20-22 градуси вдень і до +18-19 градусів вночі. "Золотий стандарт" для томатів дорівнює 18-20 та 15-17 градусам тепла вдень і вночі відповідно.

Третій фактор, через який рослини можуть витягнутися, полягає у надмірному поливі. Досвідчені городники радять поливати розсаду в міру підсихання ґрунту. А ось додати до поливу підживлення – гарна ідея, так ви зможете зміцнити кореневу систему. Додавайте рідину через піддон або з пульверизатора.

Не менш частою причиною проблем з розсадою є неправильне освітлення. Коли світла мало, рослини починають витягуватись. За словами городників, для повноцінного розвитку сіянцям потрібно в середньому по 12-13 годин висвітлення на добу. Також врахуйте два важливі нюанси:

Чим вище температура нагрівання лампи, тим далі від рослини вона має бути.

Світло має падати на сіянці зверху донизу. Якщо джерело освітлення буде збоку, рослини почнуть тягнутися в один бік і виростуть однобокими.

І останній момент, який нівелюють вашу працю, несвоєчасне пікірування. Якщо доводиться пікірувати розсаду, яка переросла, робіть це дуже акуратно, оскільки є ризик пошкодити переплетене коріння рослин.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким саморобним добривом потрібно зміцнювати розсаду, щоб вона краще росла. А ще ми писали, з яких причин найчастіше не сходить насіння.