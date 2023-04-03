Раз і назавжди: топ-5 овочів, які можна посадити один раз і збирати врожай роками

Ці овочі дуже смачні та корисні

Крім популярних однорічних рослин, типу помідорів або огірків, багато дачників висаджують на своїх ділянках і багаторічні рослини, які радуватимуть своїм урожаєм протягом кількох років. Якщо ви не знаєте, що це за рослини, ласкаво просимо!

Розповідаємо вам про п’ять корисних багаторічних рослин, які можна вирощувати цілий рік. Щобільше, як зазначає santeplus, садити їх не так і складно.

Багаторічні рослини, які плодитимуть роками

Щавель

Щавель – одна з перших зелених рослин, що розвивається навесні. Гострий, пряний чи лимонний, він має унікальний смак. Він забезпечує багато необхідних поживних речовин наприкінці зими. Щавель росте до червня, потім починає цвісти. Листя потрібно збирати, поки вони молоді та ніжні.

Ревінь

Прибирати ревінь у перший рік не можна, потрібно спочатку дочекатися, доки він укорениться. Виявивши трохи терпіння, ви побачите, як ця рослина зростатиме по сезонах. Одна рослина ревеню може прослужити 20 років, перш ніж її потрібно замінити. А поки що насолоджуйтесь цими здоровими стеблами, намагаючись не торкатися отруйного листя.

Хрін

Якщо ви хочете додати трохи гостроти своїм зимовим стравам, трохи тертого хрону може стати чудовим союзником. Найкращий спосіб зібрати цей корінь — зібрати його свіжим.

Спаржа

Якщо у вас є вільне місце у саду, ви можете посадити спаржу. Вона росте як у висоту, так і завширшки і забезпечує вас на довгі роки. Спаржа росте на сонці та процвітає у вологому ґрунті.

Ягоди годжі

Ягоди годжі родом зі Східної Азії, але стали популярними і в нас через їхню користь для здоров’я. Їх можна використовувати для приготування вина, сушити і їсти як закуску, готувати з ними або їсти сирими. Ягоди годжі можна вирощувати як багаторічники.

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