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Прес мрії: як накачати м’язи живота за 15 хвилин

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Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Важливо розуміти, що гарний прес не завжди виглядатиме рельєфно Новина оновлена 16 травня 2023, 14:15
Важливо розуміти, що гарний прес не завжди виглядатиме рельєфно. Фото Телеграф

Ці вправи потребують 15 хвилин на день, але результат вас вразить

Багато людей мріють про те, щоб мати ідеальний прес — рельєфні і тверді м’язи на животі, які свідчать про силу і здоров’я. Схуднути можна і без занять спортом, утім для красивого тіла потрібно трохи попітніти. Але не всі знають, як правильно тренувати цю групу м’язів і які вправи найефективніші для її розвитку. У цій статті ми розповімо вам про 5 вправ для качання преса, які ви можете робити вдома або в спортзалі, і які дадуть вам бажаний результат.

Планка

Планка — це одна з найпопулярніших і найкорисніших вправ для преса, а також для всього тулуба. Вона не тільки зміцнює м’язи живота, але й поліпшує поставу, стабілізує хребет і поперековий м’яз, покращує роботу серця і легень. Для виконання планки потрібно лягти на живіт, покласти лікті на підлогу під плечима і підняти тулуб на прямих руках. Таз, коліна і стопи повинні бути на одному рівні з тулубом, а спина — пряма. Утримуйте цю позицію якомога довше, не згинаючи спини і не опускаючи таза. Дихайте рівномірно і глибоко. Почніть з 15-20 секунд і поступово збільшуйте час до 1-2 хвилин.

Скручування

Скручування — це класична вправа для преса, яка добре працює на верхню частину м’язів живота. Вона допомагає формувати "кубики" на животі і покращує гнучкість хребта. Для виконання скручувань потрібно лягти на спину, зігнути коліна і поставити стопи на підлогу. Руки можна покласти за голову або скласти на грудях. Підіймайте голову і плечі від підлоги, напружуючи м’язи преса, і повертайтеся в початкове положення. Не підіймайтеся високо і не тягніть голову руками. Робіть 15-20 повторень у 2-3 сетах.

Зворотне скручування

Зворотне скручування — це варіація звичайного скручування, яка акцентує увагу на нижній частині м’язів живота. Вона допомагає позбутися жиру на нижній частині живота і зробити його більш пласким і тонким. Для виконання зворотного скручування потрібно лягти на спину, підняти ноги і зігнути їх у колінах під кутом 90 градусів. Руки можна покласти за голову або притиснути до боків. Підіймайте таз від підлоги, згинаючи ноги до грудей, і повертайтеся в початкове положення. Не опускайте ноги до підлоги і не розслабляйте м’язи преса. Робіть 15-20 повторень у 2-3 сетах.

Бокова планка

Бокова планка — це ефективна вправа для преса, яка також впливає на бокові м’язи живота, а також на м’язи спини, рук і ніг. Вона допомагає створити гармонійний рельєф на животі і зменшити обсяг талії. Для виконання бокової планки потрібно лягти на бік, покласти лікоть на підлогу під плечем і підняти тулуб на прямому руці. Ноги повинні бути прямими і одна на одній. Таз, коліна і стопи повинні бути на одному рівні з тулубом, а спина — пряма. Утримуйте цю позицію якомога довше, не згинаючи спини і не опускаючи таза. Дихайте рівномірно і глибоко. Почніть з 15-20 секунд і поступово збільшуйте час до 1-2 хвилин. Повторіть вправу на інший бік.

Поворот

Поворот — це вправа для преса, яка добре працює на всі частини м’язів живота, особливо на бокові. Вона також покращує роботу тазового дна і поперекового м’яза, а також розвиває координацію і рівновагу. Для виконання повороту потрібно сісти на підлогу, трохи відхилитися назад і підняти ноги вгору, згинаючи їх у колінах. Руки можна скласти на грудях або тримати перед собою. Повертайте тулуб вправо і вліво, намагаючись доторкнутися до підлоги ліктем. Не опускайте ноги до підлоги і не розслабляйте м’язи преса. Робіть 15-20 повторень у 2-3 сетах.

Вправи для качання преса — це важлива частина тренувань для тих, хто хоче мати красивий і здоровий живіт. Вони не тільки допомагають формувати рельєфні м’язи, але й поліпшують поставу, стабілізують хребет і поперековий м’яз, покращують травлення і серцево-судинну систему.

Нагадаємо, що американський лікар дав поради жінкам, як позбутися жиру на животі. Серед них рекомендації щодо вправ і харчування. Однак здорове харчування оповите міфами, які часто шкодять здоров'ю. Рекомендуємо переглянути матеріал "Телеграфа" про помилкові уявлення щодо корисної їжі.

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