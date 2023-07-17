Іменини Варвари у 2023 році: усі дні, коли Варя святкує День ангела
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Мало хто знає історію походження цього імені
Жіноче ім’я Варвара дуже давнє, хай і не найпоширеніше на сьогоднішній день в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно походить і коли всі Дні ангела Варвари протягом року.
Значення імені Варвара
Це давньогрецьке ім’я, яке виникло від слова "варварос", що перекладається як "варварський", — у значенні "чужий". Так, Варвара означає "чужоземка", "негрецька", "іноземка". Однак також є менш популярна версія походження цього імені, згідно з якою воно прийшло зі Сходу і означає "захист".
Також поширені такі форми імені як Барбара, Барелій, Варюся, Варварка, Варя, Варюша, Аря, Варечка, Вава, Варя, Варелія, Барбар, Бабетта. Серед носительок цього імені є низка королів, учених, поетес, актрис, художниць, співачок, спортсменок, письменниць.
Вважають, що Варвари зазвичай працелюбні, цілеспрямовані, але при цьому спокійні, скромні і мрійливі, швидко вчаться, люблять все планувати і критикувати.
Коли День ангела Варвари?
Носійки імені Варвара святкують свої іменини п’ять разів на рік за церковним православним календарем:
- 11 січня, — Варвара Деревягіна;
- 7 березня, — Варвара Лосєва;
- 5 квітня, — Варвара Конкіна;
- 18 липня, — Варвара Алапаєвська (Яковлєва);
- 17 грудня, — великомучениця Варвара Іліопольська.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що не можна дарувати жінкам за народними прикметами.