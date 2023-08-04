"Ніяке не російське": Авраменко пояснив, як правильно казати — голитися чи бритися

В українській мові вживаються обидва слова

В українців часто виникають сумніви щодо правильного терміну багатьох вживаних слів. Наприклад, будь ласка чи прОшу, або — бритися або голитися.

Дехто вважає, що слово "бритися" є запозиченою формою з російської мови і його краще не вживати. Але чи це дійсно так? Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко поставив крапку у дилемі.

"Хтось каже, що "бритися" – слово російське, тож його треба уникати. Ні, це хибна думка, ніяке воно не російське. Слово "бритися" поширене в різних слов’янських мовах. Крім того, усі слов’янські мови мають слово "бритва", – наголосив мовознавець.

Авраменко зазначив, що кожен може обирати слово, яке йому більше до вподоби."Насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту свого мовлення ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників", – підсумував вчитель.

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