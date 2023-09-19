Холоди не страшні? Як від морозу рятує термобілизна

За термобілизною треба доглядати аби вона не втратила властивості

В разі перебоїв з опаленням або сильних холодів на вулиці корисною українцям буде термобілизна. Для військових на фронті вона також стане у пригоді.

Термобілизна — це така спеціальний вид одягу, який вноситься найнижчим шаром. Вона покликана допомогти з підтримкою температури тіла. Попри міф вона не гріє у люті морози, а відводить вологу на наступний шар і через це тіло людини не охолоджується. Для того, щоб обрати правильну термобілизну треба знати як ви плануєте її використовувати. Експерти зазначають, що видів термобілизни основних три:

синтетична

вовняна

комбінована.

У термобілизни з натуральних матеріалів варто одразу дивитися склад. Якщо там є бавовна, від неї варто відмовитися. Вона занадто швидко вбирає вологу, погано сохне і не підходить для активного руху. Натуральна термобілизна має бути виготовлена з вовни, бажано з вовни овець мериносів. Така тонка термобілизна буде дуже тепла. Розраховувати на те, що справжня термобілизна з мериноса буде дешевою не варто. Також треба виконувати всі умови по догляду за нею.

Синтетична термобілизна — найбільш популярний вид. Швидко сохне, майже не вбирає вологу, зберігає форму і достатню еластична. Є вона у різних цінових категоріях. Один з недоліків — доведеться частіше прати.

Що ж до комбінованої то тут зрозуміло є і шерсть мериносу, і синтетика. Зазначимо, що щільність тканини також буває різна. Для зими використовується 220 – 300 г/м².

Якщо розподіляти по потребах, то той хто активно рухається, наприклад займається альпінізмом потребує частіше більш зносостійкий синтетичний варіант. Для тих кому треба утеплитися і при цьому активність не планується, варто вибрати вовняну. Термобілизну треба прати після використання, але не можна це робити із звичайним порошком у гарячій воді. Сильно висока температура води може знижувати властивості термобілизни. Віджим застосовувати у машинці не можна, під забороною також праска і сушка на батареї.

Як доглядати за термобілизною / Gorgany

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