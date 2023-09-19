Це важливо знати: скільки можна зберігати закрутки і коли продукти стають непридатними

Найголовніше при консервуванні — треба мити продукти та стерилізувати банки й кришки

В Україні триває війна і є ймовірність, що буде дефіцит товарів та здорожчання продуктів. Інколи під час аварійних відключень встає запитання що приготувати собі поїсти. Інші господині ретельно готуються до зими й роблять консервацію.

Є два головних правила для правильного зберігання, каже видання Апостроф. Окрім того, для різних видів консервації є окремі нюанси.

Перше правило домашньої консервації: усі овочі, фрукти, а також м'ясо необхідно ретельно промивати перед подальшою обробкою.

Друге правило: всі банки та кришки для консервації повинні бути добре простерилізовані. Це можна зробити в каструлі, мікрохвильовій печі, мультиварці або в духовці.

Крім того, велике значення мають умови зберігання заготівлі. Оптимальний температурний режим від +2 до +18°C в приміщенні без прямих сонячних променів. Термін зберігання – трохи більше 3-х років.

Однак є ще 9 порад, як правильно зберігати продукти

1. Варення можна зберігати й більше 3-х років.

2. Компоти (абрикосовий, персиковий, вишневий) та інші заготівлі з кісточками не рекомендують зберігати понад 6 місяців.

3. Якщо на поверхні варення з'явилася пліснява – сміливо викидаємо всю банку у сміття. Деякі господині звикли знімати ложкою верхній зіпсований шар, а інше – вживати в їжу. Так робити не можна, адже грибок має міцелій – кореневище, за допомогою якого він поширюється і може прорости навіть на дно банки.

4. М'ясні консерви слід зберігати при температурі від 0 до +20°С та вологості – 20%. Якщо витримано всі норми, тушкованка може зберігатися до 5 років.

5. Під час приготування м'ясних консерв банки потрібно наповнювати м'ясом дуже щільно, щоб не залишилося місця для повітря. Стерилізувати найкраще в духовці за температури 200°C кілька годин. Потім слід закатати стерильними кришками.

6. Для продовження терміну придатності тушкованки у банці обов'язково має бути зверху шар жиру. Тому в яловичу тушкованку, в якій свого жиру недостатньо, зазвичай додають свинячий. У свинини навпаки – зайвий жир знімають, інакше тушкованка буде занадто жирною.

7. Консервацію, яка зазнала термічної обробки (наприклад, ікру, лечо, варення тощо), можна вживати одразу.

8. Квашену капусту можна вживати вже через день, а мариновані помідори та огірки – за місяць. Якщо їх відкрити раніше, вони будуть малосольними.

9. На кожну заготівлю бажано наклеїти невелику наклейку та вказати назву продукту та дату виготовлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно обирати ковдру для холодної зими.