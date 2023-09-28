Три простих способи утеплити пластикові вікна на зиму своїми руками

Виконання такого утеплення не займає багато часту

Взимку вікно може стати одним із джерел тепловтрат усієї квартири чи будинку. Утеплити вікна можна самотужки або замовити цю послугу, однак така робота може влетіти в копієчку.

"Телеграф" розповідає про три популярні способи утеплення вікон, які можна здійснити самотужки. Здебільшого вони не вимагають великого періоду підготовки та довготривалого процесу чи матеріальних витрат.

Спеціальна плівка

Цей один спосіб розрахований на утеплення не тільки рами вікна, а й самого скла. Вже кілька років на прилавках є спеціальна енергозберігаюча плівка, яка дає світлу проникнути крізь неї. При цьому не дає заходити холоду ззовні, а теплу виходити зсередини. Для утеплення вам знадобиться сама плівка, двосторонній скотч, ножиці, фен та очищувач для скла.

Спочатку треба знежирити скло, герметизувати стики і на чисту поверхню віконної рами з одного боку клеїться двосторонній скотч. До нього кріпиться потрібного розміру шар плівки, потім по всьому периметру віконної рами феном розгладжуємо матеріал.

Поролон та скотч

Найпростіший варіант — взяти смужку поролону або нарізати шматок на окремі смужки і запхати його в щілини під вікном та навколо його рами. Зверху заклеїти звичайним широким скотчем. Це не дасть холодному повітрю заходити в будинок. Перед проведенням робіт можна очистити щілини від зайвого сміття для того, щоб поролон краще в них потрапив. У ролі поролону може виступити навіть кухонна губка.

Силіконовий герметик

Цей варіант вимагає наявності герметика (силікону) та спеціального шприца-пістолета для його нанесення. Місце, де є щілина, також зачищається, зверху наноситься смужка силікону. Далі треба просто почекати. Силікон також використовується для ремонту і утеплення вікон, коли скло виймається з рами. Однак така робота вимагає певних навичок.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким чином можна ще утеплити будинок. Варто звернути увагу на підлогу. Допомогти з енергозбереженням у своєму будинку можна також за допомогою інших лайфхаків.