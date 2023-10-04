Щоб взуття не ковзало: прості секрети для осені та зими

П'ять способів допомогти слизькому взуттю

До зими варто готуватися подбавши не тільки про тепло голови у шапці, а й про ноги. Восени можна легко послизнутися після дощу, а взимку на льоді. Якщо іншої пари взуття у вас наразі немає — треба зробити черевики не ковзкими.

Зарадити у цій ситуації можна кількома способами. Якщо перед вами стоїть задача зробити взуття не ковзким аби хоча б дійти додому, на допомогу прийде звичайний лейкопластир. Навіть дешевий рулонний можна наклеїти на підошви взуття заради гарнішого зчеплення з поверхнею.

Ще одним способом є спеціальні наклейки на підошви. Для взуття без протектора вони можуть імітувати звичайну підошву або випускатися у формі різних фігур.

Спеціальні неслизькі підошви часто використовують для взуття на підборах

Більш витривалий спосіб, який водночас невідворотно змінить вигляд та стан взуття — пошкрябати підошву абразивом, наприклад, наждачкою. Це створить своєрідний дрібний протектор для зчеплення з землею.

Ще одним способом зробити взуття менш слизьким є нанесення на підошву клею з певним абразивом. Це може бути пісок або сіль. Це робить поверхню підошви шорсткою.

Останній спосіб, який можна використовувати одразу для кількох пар взуття — льодоступи. Він актуальний взимку. Це спеціальні залізні "гачки", які надіваються на взуття і "чіпляються" за лід чи сніг, коли ви ходите. Є міські варіанти та для бездоріжжя з більшими шипами.

Льодоступи на взутті

Раніше "Телеграф" розповідав, що зробити з взуттям аби воно не промокало. Окрім підготовки перед сезоном дощів, варто підтримувати захист протягом усього холодного періоду.