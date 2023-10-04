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Щоб взуття не ковзало: прості секрети для осені та зими

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Осіннє та зимове взуття має мати протектор, аби менше ковзати
Осіннє та зимове взуття має мати протектор, аби менше ковзати. Фото pexels.com

П'ять способів допомогти слизькому взуттю

До зими варто готуватися подбавши не тільки про тепло голови у шапці, а й про ноги. Восени можна легко послизнутися після дощу, а взимку на льоді. Якщо іншої пари взуття у вас наразі немає — треба зробити черевики не ковзкими.

Зарадити у цій ситуації можна кількома способами. Якщо перед вами стоїть задача зробити взуття не ковзким аби хоча б дійти додому, на допомогу прийде звичайний лейкопластир. Навіть дешевий рулонний можна наклеїти на підошви взуття заради гарнішого зчеплення з поверхнею.

Ще одним способом є спеціальні наклейки на підошви. Для взуття без протектора вони можуть імітувати звичайну підошву або випускатися у формі різних фігур.

Неслизькі підошви
Спеціальні неслизькі підошви часто використовують для взуття на підборах

Більш витривалий спосіб, який водночас невідворотно змінить вигляд та стан взуття — пошкрябати підошву абразивом, наприклад, наждачкою. Це створить своєрідний дрібний протектор для зчеплення з землею.

Ще одним способом зробити взуття менш слизьким є нанесення на підошву клею з певним абразивом. Це може бути пісок або сіль. Це робить поверхню підошви шорсткою.

Останній спосіб, який можна використовувати одразу для кількох пар взуття — льодоступи. Він актуальний взимку. Це спеціальні залізні "гачки", які надіваються на взуття і "чіпляються" за лід чи сніг, коли ви ходите. Є міські варіанти та для бездоріжжя з більшими шипами.

Льодоступи на взутті
Льодоступи на взутті

Раніше "Телеграф" розповідав, що зробити з взуттям аби воно не промокало. Окрім підготовки перед сезоном дощів, варто підтримувати захист протягом усього холодного періоду.

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