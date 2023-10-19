Три простих способи висушити взуття: чого не треба робити

Першим кроком має бути очищення взуття

Існує багато способів захистити своє взуття від промокання. Але якщо вже так сталося що ноги ви промочили є певний порядок та правила як сушити взуття.

Першочергово треба пару очистити від бруду зовні та зсередини. Можна протерти м'якою вологою тканиною або губкою. Обов'язково треба видалити залишки реагентів, наприклад солі або ж абразивів, на кшталт піску. Сушити взуття на батареї або обігрівачі не радять, адже якщо це натуральна шкіра або замша висока температура взуттю дуже нашкодить — і підошва, і верх можуть як пересохнути так і деформуватися. Устілки та шнурки треба сушити окремо вийнявши з взуття.

Три простих способи сушити взуття

Старий спосіб із зім'ятими газетами досі лишається актуальним. Зім'ятий папір гарно вбирає вологу, але треба не забувати регулярно його міняти на сухий. Щільно набиті чоботи також не втратять своєї форми та не деформуються при сушці

досі лишається актуальним. Зім'ятий папір гарно вбирає вологу, але треба не забувати регулярно його міняти на сухий. Щільно набиті чоботи також не втратять своєї форми та не деформуються при сушці Інший спосіб більш сучасний — використовувати силікагель . Такі пакетики з білими крупинками бачили більшість у своїх коробках для взуття. Його можна знайти в господарських магазинах. Він гарно вбирає вологу.

. Такі пакетики з білими крупинками бачили більшість у своїх коробках для взуття. Його можна знайти в господарських магазинах. Він гарно вбирає вологу. Використати рушник — два його краї набиваються у взуття, а інші два обмотуються навколо черевика. Таким чином він буде сушити взуття із середини і ззовні. Може також потребувати заміни у міру намокання.

Варто зазначити, що при сушці взуття треба забезпечити доступ повітря. Місце має гарно провітрюватися, а також можна повісити взуття на сушарці або поставити на сітчасту сушку.

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