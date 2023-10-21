Чи варто відключати батареї на ніч: як заощадити на опаленні та не замерзнути

Якщо хочете ефективно використовувати тепло і не платити за це багато грошей, дотримуйтесь простих правил

Тарифи на комунальні послуги не знижуються, а в опалювальний сезон особливо б’ють по кишені. Тому в осінньо-зимовий період багато хто стурбований питанням, як заощадити на опаленні, але при цьому не замерзнути.

Деякі домовласники у спробі знизити рахунки відключають опалення на ніч або не відкривають вікна для провітрювання у страху сильно охолодити приміщення. Насправді це ніяк не допомагає заощадити, а в деяких випадках навіть призводить до протилежного.

"Телеграф" зібрав корисні поради, які допоможуть трохи заощадити на опаленні, але при цьому не переохолодити приміщення та не спровокувати появу плісняви.

1. Підтримуйте постійну температуру у кімнатах

Відрегулюйте термостати на радіаторах відповідно до використання приміщення та індивідуальної комфортної температури. 20 градусів зазвичай підходять для віталень, а в спальнях можна обійтися і 16-18 градусами.

Температуру в приміщенні слід підтримувати постійною: уникайте частого її підвищення та зниження, щоб не витрачати даремно енергію.

2. Тримайте радіатори чистими – всередині та зовні

Повітря у радіаторах призводить до підвищеного споживання енергії. Спустити повітря з батареї можна навіть без допомоги сантехніка.

Не завішуйте радіатори щільними шторами, великою кількістю одягу і не ставте меблі перед ними. Це забезпечить більш рівномірний розподіл тепла.

3. Не вимикайте опалення повністю

Відключаючи опалення, ви не тільки ризикуєте значно остудити зовнішні стіни, але й створюєте умови для утворення цвілі. Постійно слід підтримувати температуру вище 14 градусів, особливо на кухні та у ванній.

4. Провітрюйте, навіть коли на вулиці сиро та прохолодно

Провітрюйте приміщення навіть у холодну погоду, щоб створити сприятливий клімат та запобігти утворенню цвілі. При чому рекомендується добре відкривати вікна для провітрювання на 5-10 хвилин, а не ставити їх на зимове провітрювання, при якому не відкривається вікно, а послаблюється його прилягання до рами.

5. Утепліть вікна та двері

Переконайтеся, що двері та вікна щільно зачиняються. Це мінімізує втрати тепла.

Щоб перевірити герметичність вікна, затисніть аркуш паперу між рамою та закритим вікном. Якщо папір неможливо витягнути, вікно досить щільно закрите.

Раніше "Телеграф" ділився порадами, які допоможуть не замерзнути вночі у разі відключення опалення. Низька температура не завадить відпочинку.