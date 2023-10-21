Залежить від клімату: чому взимку можуть бути потрібні осушувач та зволожувач повітря

Техніка має різновиди, які можна використовувати в залежності від потреб

Зима — той період року коли зайвий раз відкривати вікна не хочеться. Через зменшення кількості провітрювань, а також роботу опалювальних приладів, всередині будинку міняється мікроклімат. В залежності від погоди навколо для комфортного перебування вдома взимку може знадобитися або осушувач повітря або його зволожувач.

Пересушене повітря людина відчуває швидко — з'являється відчуття сухості в роті та носі, пересихає шкіра. Надмірна сухість може також впливати на рослини, які треба поливати частіше. Найкомфортнішим рівнем вологості в приміщенні вважається 40-60%, для рослин в оранжереях цей показник вище — до 75%. Зволожувачі повітря відрізняються різним об’ємом площі, яку можуть зволожувати. За принципом дії бувають:

парові (працюють за принципом чайника, дозволяють додавати ефірні олії)

ультразвукові (розпилюють часточки води — треба використовувати очищену рідину)

механічні (мийка повітря з додатковими фільтрами).

Для регіонів з частішими дощами, для мешканців перших поверхів та приватних будинків актуальним може бути осушувач повітря. Він також знадобиться, якщо в осінньо-зимовий період у вас утворюються багато конденсату на вікнах, а стіни вкриваються грибком або цвіллю. На перезволоження реагує вперше не сама людина, а її оточення — в шафах стає вологою білизна, з'являються плями грибка на стінах або неприємний запах сирості у ванній кімнаті.

Рівень вологості в період коли опалення ще не ввімкнене в квартирах на перших поверхах, кутових квартирах або приватних будинках можуть досягати 90%. Це вже занадто для людини, зате цвіль в таких умовах відчуває себе розкішно. Осушувачі повітря бувають різних видів:

адсорбційні (в пристрої є сорбент, що вбирає вологу)

конденсаційні (поєднання теплого та холодного викликає появу конденсату, який збирається в резервуар всередині апарату)

осушувач з методом асиміляції (виведення вологи на вулицю).

При виборі потрібно звернути увагу на продуктивність та потужність. Продуктивність — в літрах на добу чи годину, занадто слабкий може не впоратися. Є формула аби розрахувати потрібну продуктивність в літрах на добу — площу приміщення множать на 0,7.

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