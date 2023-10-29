Це не можна наносити на вікно: який популярний "хак" від конденсату завдає шкоди

"Стара школа" іноді працює найкраще. Це саме той випадок

Популярна соціальна мережа TikTok перетворилася на справжній ресурс, який пропонує різноманітні лайфхаки для різних ситуацій у житті. У ньому дійсно можна знайти хороші поради, наприклад, як тепліше закутатись у плед. Проте є такі, що виявляються взагалі непридатними.

Видання Lifehacker розповіло про спосіб боротьби з конденсатом на вікнах, що може призвести до проблем із пліснявою. Так, у TikTok завірусилася порада обробляти внутрішню сторону вікон будь-яким мийним засобом, щоб запобігти накопиченню крапель води на склі протягом усієї зими.

Чому це не працює

Складність полягає в тому, що вода, сконденсована таким чином, нікуди не йде. Вона або залишається у повітрі, або осідає на стінах навколо вікна. Це сприяє збільшенню вологості в повітрі та на поверхнях, що може призвести до утворення вологих плям та розвитку цвілі.

Як прибрати конденсат

Краще застосовувати альтернативні методи боротьби з конденсацією. Найпростішим із них є регулярне провітрювання. Навіть при відкритому вікні в зимовий період протягом 15-20 хвилин можна усунути надлишкову вологу в приміщенні.

Також ефективно працюють осушувачі повітря та системи вентиляції, особливо в тих приміщеннях, де вологість зазвичай вища, таких як кухні та ванні кімнати. Експерти також радять застосовувати спеціальну ізолюючу плівку на склі.