Рецепт дуже простий: як зробити зимову рідину для омивання скла

Спеціальну рідину для авто можна приготувати самостійно з доступних інгредієнтів

Підготовка автомобіля до зимового сезону передбачає не тільки заміну шин, а й заміну рідини омивача лобового скла. Спеціальну рідину можна купити на АЗС, в магазинах або приготувати самостійно. Тим паче зробити це дуже просто.

Зимова рідина для омивача лобового скла в першу чергу призначена для очищення замерзлого скла. Найголовніший компонент у її складі – алкоголь. Він не дасть рідині замерзнути у мінусові температури.

Для приготування зимової "омивайки" знадобиться:

Велика миска;

прохолодна вода (бажано демінералізована або ретельно фільтрована, щоб звести до мінімуму кількість накипу);

рідина для миття посуду,

оцет,

спирт 70%.

Щоб приготувати зимову рідину для омивача автомобільного скла, налийте в таз чотири літри холодної води. Додайте столову ложку рідини для миття посуду, 100 мл оцту та 250 мл спирту. Отриману суміш якнайшвидше перелийте в закриті ємності, щоб спирт не випарувався.

Готову рідину за потреби залийте в бочок омивача.

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