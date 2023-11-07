Рецепт дуже простий: як зробити зимову рідину для омивання скла
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Спеціальну рідину для авто можна приготувати самостійно з доступних інгредієнтів
Підготовка автомобіля до зимового сезону передбачає не тільки заміну шин, а й заміну рідини омивача лобового скла. Спеціальну рідину можна купити на АЗС, в магазинах або приготувати самостійно. Тим паче зробити це дуже просто.
Зимова рідина для омивача лобового скла в першу чергу призначена для очищення замерзлого скла. Найголовніший компонент у її складі – алкоголь. Він не дасть рідині замерзнути у мінусові температури.
Для приготування зимової "омивайки" знадобиться:
- Велика миска;
- прохолодна вода (бажано демінералізована або ретельно фільтрована, щоб звести до мінімуму кількість накипу);
- рідина для миття посуду,
- оцет,
- спирт 70%.
Щоб приготувати зимову рідину для омивача автомобільного скла, налийте в таз чотири літри холодної води. Додайте столову ложку рідини для миття посуду, 100 мл оцту та 250 мл спирту. Отриману суміш якнайшвидше перелийте в закриті ємності, щоб спирт не випарувався.
Готову рідину за потреби залийте в бочок омивача.
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