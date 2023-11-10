Всього одна звичка врятує будинок від плісняви: що обов’язково робити восени та взимку

За допомогою цієї поради ви зможете запобігти появі плісняви

Осінь та зима – час, коли в приміщеннях з’являється пліснява. Цьому сприяє підвищена вологість та низькі температури через відключення опалення. Крім того, що пліснява не естетично виглядає, вона завдає шкоди організму.

Є багато ефективних способів боротьби з пліснявою. Але все ж таки краще зробити все, щоб вона не з’явилася. Допоможуть у цьому звички, які мають стати щоденною рутиною, радить видання Metro.

Ознаками появи плісняви в будинку можуть бути не лише чорні або зелені плями на стінах, стелі або на затірці між плитками. Відшарування шпалер, запах вогкості в будинку або почуття більшої втоми, ніж зазвичай, також можуть свідчити про наявність грибка.

Як запобігти появі цвілі

Коли ви вранці заправляєте ліжко, обов’язково відкиньте ковдру та відкрийте вікно у кімнаті. Це дозволить зайвій волозі легко виходити з приміщення та знизить ймовірність вогкості у спальні.

Відкриття штор або жалюзі вранці може природно зігріти кімнату і знизити ймовірність накопичення вологи або конденсату на вікнах.

Це просте завдання слід виконувати щодня, і тоді в кімнаті не з’явиться пліснява.

Ключем до запобігання появі плісняви в будинку є недопущення скупчення вологи. При приготуванні на кухні або у ванній кімнаті завжди використовуйте витяжку і регулярно протирайте її.

Якщо ви кип’ятите чайник або готуєте без кришки, завжди тримайте вікно відкритим, щоб водяна пара могла легко виходити за межі кухні.

Якщо ви дотримуватиметеся цих звичок щодня, з великою часткою ймовірності вдасться пережити зиму не турбуючись про плісняву чи вогкість.

Раніше "Телеграф" ділився способами боротьби з конденсатом. Вони стануть у пригоді для тих, у кого немає осушувача повітря.