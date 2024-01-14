Сьогодні Старий Новий рік: чому дата свята не змінилася і що не можна робити 14 січня

Сьогодні прийнято щедро накривати стіл різними ситними стравами

З ночі 13 на 14 січня українці проводжають Старий Новий рік. Оскільки це свято не є церковним, дата події продовжується відзначатися і після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. А ось святкування Маланки та Василя, які раніше випадали на 13 та 14 січня відповідно, тепер перенесено на 31 грудня та 1 січня.

Існує безліч традицій та повір’їв, пов’язаних з тим, що слід уникати у свято. Яких заборон варто дотримуватись у Старий Новий рік 2024 — подробиці у матеріалі "Телеграфу".

Що не можна робити 14 січня

Давати в борг і рахувати дрібницю — до безгрошів’я в майбутньому.

Скандалити та з’ясовувати стосунки на підвищених тонах – ті, що посварилися, так ніколи і не помиряться.

Економити на їжі. Навпаки, застілля має бути багате на різні ситні страви, щоб вистачило нагодувати всю родину та гостей.

Сідати за святковий стіл у брудному та порваному одязі — до втрати удачі та добробуту.

Традиції та прикмети 14 січня

Цього дня традиційно влаштовувалися рясні святкові частування з різноманітними стравами. Була приказка: "Як стіл накритий — такий і буде рік". Господині готували різноманітну випічку, насичену кутю, а також м’ясні частування, включаючи холодець, ковбасу та буженину.

Молодий місяць у ніч на 14 січня – до сильної повені навесні.

Якщо в цей день іде дощ, то на Великдень буде сніг.

Якщо вранці сніжитиме, то зима теж буде сніжною, а весна настане пізно.

Якщо вітер дме з півночі, літо буде холодним, із заходу – непогожим, зі сходу – посушливим, з півдня — цілком звичайним, теплим, без особливих температурних перепадів.

Сильний сніг – бути гарному літу.

Відлига передбачає прохолодні літні дні.

Ожеледиця на дорогах – до врожаю.

Яскраві зірки на небі 14 січня віщують швидкі морози.

Снігопад – чекають багаті врожаї влітку та восени.

Якщо йтиме сніг із самого ранку, то це означає, що снігопади не припиняться ще дуже довго і, швидше за все, продовжаться до весни.

У кого іменини 14 січня

14 січня іменини святкують: Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Ілля, Макар, Марк, Ніна, Павло, Сава, Сергій та Степан.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

14 січня в Україні та в усьому світі відзначається Всесвітній день логіки, заснований з ініціативи міжнародних організацій ЮНЕСКО та CIPSH. Ця символічна подія присвячена дню народженню видатного логіка Альфреда Тарського і дню смерті іншого великого мислителя — Курта Геделя, обидва вони залишили значний слід у розвитку логіки XX століття.

Додамо, що ніч 14 січня буде в Україні дуже морозною. Снігопади різної інтенсивності цього дня очікуються по всій країні.