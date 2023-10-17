Українська зброя для ХАМАС та "єврейська загроза" для України: як російська пропаганда витискає по максимуму з конфлікту на Близькому Сході

У кампанії з дезінформації росіяни використовують не лише фейки, а й маніпуляції та конспірологію

На тлі загострення на Близькому Сході, каталізатором якого стала терористична атака угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, Росія намагається спровокувати нові конфлікти у світі та завдати максимальної шкоди Україні.

З цією метою кремлівські пропагандисти вдаються до поширення в інформаційному просторі фейків, маніпуляцій та конспірології. Центр стратегічних комунікацій проаналізував складові дезінформаційної кампанії, яку зараз проводить РФ.

Обвинувачення України у підтримці тероризму

Перші вкиди на тему "українського сліду" атаки ХАМАС на Ізраїль з’явилися вже 7 жовтня. Російські пропагандисти поширювали два фейки на цю тему:

про підготовку операторів БПЛА для ХАМАС українськими військовими;

про використання бойовиками ХАМАС зброї з України.

Першоджерелом обох тверджень були російські Telegram-канали, які не надали жодних доказів. Уже наступного дня про перший фейк пропагандисти "забули", зосередившись на просуванні теми про "українську зброю у ХАМАС".

Їй присвятили етери федеральних каналів, публікації на інтернет-сайтах і Telegram-каналах. 8 жовтня з’явилися і перші сфальсифіковані "докази": відео із закадровим голосом арабською, фейкові скриншоти неіснуючих публікацій в авторитетних іноземних медіа.

Головними майданчиками для поширення цього контенту стали Telegram (переважно для російської аудиторії) та X (для іноземних аудиторій). Західні видання спростували фейки, які росіяни розповсюджували від їх імені.

Мета фейку:

провокування антиукраїнських настроїв в Ізраїлі, шляхом штучного "прив’язування" України до ХАМАС;

звинувачення України в підтримці міжнародного тероризму;

дискредитація України як надійного розпорядника зброї, яку вона отримує від партнерів для відсічі російській агресії.

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Провокування розколів

Звинувачуючи Київ у прихованій підтримці ХАМАС, російська пропаганда водночас намагається заробити дивіденди на публічній підтримці Україною Ізраїлю.

Російські ЗМІ та спікери коментують протистояння, викликане терористичною атакою і звірствами ХАМАС на прилеглих до Сектору Гази територіях, у контексті багаторічного арабо-ізраїльського конфлікту та утисків палестинців Ізраїлем. Таке звучання резонує з настроями значної частини мусульманської спільноти світу та населення країн Глобального Півдня.

Відповідно, підтримка Україною Ізраїля російською пропагандою подається як ворожа до мусульман і до країн Глобального Півдня позиція, продиктована залежністю Києва від його західних партнерів-покровителів.

Прив’язка Києва до проізраїльського "імперіалістичного" табору має на меті зруйнувати плоди зусиль української дипломатії з налагодження відносин з країнами Африки, Азії та Близького Сходу, голоси яких важливі в Генеральній Асамблеї ООН та на інших міжнародних майданчиках.

Звинувачення української влади у надмірних симпатіях до Ізраїлю розраховане на обурення українських мусульман, які відчувають солідарність з палестинцями, але не з терористами.

Закидаючи Ізраїлю утиски палестинців та невиконання резолюцій ООН, Москва також намагається розколоти західні еліти, які визнають примат прав людини та верховенство норм міжнародного права.

Тенденційне висвітлення протистояння Ізраїлю та ХАМАС має на меті:

загострити антизахідні настрої у мусульманському світі та в країнах Глобального Півдня;

позбавити Україну міжнародної підтримки у незахідних країнах;

налаштувати проти влади та активної частини суспільства мусульманську громаду України;

продемонструвати "дволикість" Заходу у питанні відстоювання міжнародного права в стосунках з Ізраїлем та Росією.

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Роздмухування антисемітизму

Пішла в хід і традиційна для Москви антисемітська карта. На тлі прихильних до Ізраїлю заяв офіційного Києва, пропаганда просуває теорії змови про начебто таємні зобов’язання перед євреями.

Реанімований пропагандою фейк про "Новий Єрусалим" є однією з варіацій такої "єврейської змови". Її суть полягає в тому, що за підтримки української влади євреї нібито планують скупити чи іншим чином заволодіти частиною території України та заселити її.

Дописи про "викриття змови" поширюються у Telegram, X. Максимально агресивно фейк просувається у TikTok, де у жовтні з’явилися чимало нових відеозвернень від блогерів та уривків зі старих інтерв’ю конспіролога Ігоря Беркута.

А колишній депутат ВРУ Ілля Кива, який наразі переховується в Росії і є частим гостем московських телестудій, "скоригував" класичну версію конспірологічної теорії: він заявив про претензії євреїв на західні регіони України. Хоча до цього тривалий час конспірологи розповідали про "єврейську загрозу" для Криму , або для південно-східних регіонів України й про плани перетворення Дніпра на нову "столицю сіоністів".

Понад 10 років конспірологію про "Новий Єрусалим" в Україні розповсюджували переважно маргінальні діячі та рухи відверто антисемітського та проросійського спрямування. Згаданий вище Ігор Беркут, випускник Московського вищого командного училища, очолював карликову партію "Велика Україна" і балотувався в депутати. З 2020-го року він перебуває у розшуку за підозрою в державній зраді. За даними СБУ, в Беркута є російський паспорт.

Картка Ігоря Беркута на сайті МВС України

Серед російських посадовців найпомітнішим публічним прибічником антисемітської конспірології можна назвати Сергія Глазьєва, який у 2012-2019 роках мав статус радника президента РФ. Він же керував публічними акціями прихильників Росії в Донецьку, Луганську та Одесі у 2014 році.

Антисемітську конспірологію російські спецслужби використовували для підбурювання мешканців сходу і півдня України до непокори уряду та вербування бойовиків під час так званої "російської весни" у 2014 році. Місцевих лякали тим, що Київ нібито погодився "віддати євреям" ці регіони. Початок бойових дій у Донецькій і Луганській областях "пояснювали" тим, що євреї "зіштовхнули лобами братні слов’янські народи", щоб "розчистити територію" для себе. Просування цього наративу активізувалося під час повномасштабного вторгнення. Зокрема було зафіксовано чергову хвилю поширення фейку, начебто "Кнесет виділив 84 мільярди доларів на купівлю української землі". Цей фейк періодично спливає у соцмережах як мінімум з 2018 року.

Фото та відео зі святкування Рош га-Шана паломниками-хасидами в Умані конспірологи та російські пропагандисти неодноразово видавали за "доказ" початку реалізації плану "Нового Єрусалиму". Зокрема, у вересні 2022 року повідомлення такого змісту розповсюджувалися у грузинському сегменті соцмереж.

Мета фейку:

провокування антисемітських настроїв в Україні для створення картинки про "українських нацистів", готових вчиняти погроми;

розпалювання внутрішнього протистояння в українському суспільстві задля його послаблення;

перекладання відповідальності за війну з держави-агресора на "учасників єврейської змови";

підсилення наративу про Україну як "неспроможну державу" під "зовнішнім управлінням" для російської аудиторії та ультраправих і конспірологів на Заході.

Протиставлення допомоги Україні та Ізраїлю

Російські пропагандисти та посадовці не приховують сподівань на те, що через загострення на Близькому Сході Вашингтон буде змушений "переключити увагу" з України на Ізраїль.

Для цього просуваються наступні тези:

США ресурсно неспроможні підтримувати водночас Україну та Ізраїль.

Близький Схід є для США більш важливим регіоном, ніж Східна Європа. Ізраїль, на відміну від України, має документально закріплений статус військового союзника США.

США будуть змушені перенаправити на Ізраїль ресурси, які раніше передбачалися для України.

Використовуючи різні майданчики (соціальні мережі, медіа, заяви публічних осіб), росіяни намагаються, як мінімум, спровокувати в США дискусію про доцільність підтримки України та зробити гучнішими голоси прибічників її згортання. До 7 жовтня ключовими аргументами були "нераціональне використання коштів платників податків" та "фінансування корупції" в Україні та адміністрації Байдена. Після атаки ХАМАС до них додалася ще й вимога підтримувати Ізраїль, а не Україну.

Також Росія вдається до інформаційних провокацій, створюючи фейки про те, що український уряд нібито закликає США відмовитися від підтримки Ізраїля на користь України.

Мета маніпуляції:

створення штучної залежності між американською підтримкою України та Ізраїля, формування хибної дихотомії: "або Україна ‒ або Ізраїль";

посилення розколів в американському суспільстві, шляхом втягування громадян у заздалегідь конфліктну дискусію;

погіршення взаємин між українцями та ізраїльтянами, які, відповідно до цілей Кремля, мають вбачати один в одному не партнерів, а конкурентів і навіть ворогів.

Висновки

Ескалація на Близькому Сході була сприйнята Москвою як "вікно можливостей" для послаблення своїх ворогів — України та її міжнародних партнерів. Тому російська пропаганда активно включилася в створення потрібного інформаційного фону.

Кремлівські пропагандисти працюють одночасно з різними аудиторіями, продукуючи велику кількість фейків:

провокують антиукраїнські настрої серед ізраїльтян — та антиізраїльські серед українців;

звинувачують українців у допомозі терористам;

виправдовують насильство ХАМАС колоніальною політикою Ізраїлю;

традиційно розігрують антисемітську карту;

вкидають теорії "єврейської змови".

Москва не займає якоїсь принципової позиції стосовно близькосхідного конфлікту. Вона готова підтримувати будь-кого і засуджувати усіх, якщо вбачає у цьому бодай короткочасну вигоду для себе.