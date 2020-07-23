Китай запустив першу місію на Марс

Раніше стало відомо про те, що в КНР завершили перетворення двох ретрансляційних супутників для підготовки їх до виконання нових завдань, пов'язаних з першою китайською місією на Марс "Тяньвень-1".
За оцінками, «Тяньменю» знадобиться 7 місяців, щоб дістатися до Марса: відстань від Землі до Червоної планети сягає близько 55 мільйонів кілометрів.
За 11 днів Китай має запустити ще два зонди у межах своєї місії.
China Thursday launched its first #Mars probe on a Long March-5 rocket from the Wenchang Spacecraft Launch Site on the coast of southern China's island province of Hainan pic.twitter.com/qTSqHUVzab
— China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020
Четверту ракету "Чанчжен-5"/Long March-5, або "Великий похід-5", призначену для запуску першого китайського марсіанського зонду, доставили на стартовий майданчик космодрому Веньчан у липні.
Влада КНР з 2030 року планувала розпочати реалізацію програми "Міінь" з метою вивчення космічного простору за межами Сонячної системи і пошуку планет, придатних для життя.