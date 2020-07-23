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Китай запустив першу місію на Марс

Китай запустив першу місію на Марс
09:30 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Китай успішно запустив з космодрому Веньчан на острові Хайнань свій перший зонд для дослідження Марса «Тяньмень — 1» («Питання до неба»). Він має дістатися до орбіти планети у лютому 2021 року.

Раніше стало відомо про те, що в КНР завершили перетворення двох ретрансляційних супутників для підготовки їх до виконання нових завдань, пов'язаних з першою китайською місією на Марс "Тяньвень-1".

За оцінками, «Тяньменю» знадобиться 7 місяців, щоб дістатися до Марса: відстань від Землі до Червоної планети сягає близько 55 мільйонів кілометрів.

За 11 днів Китай має запустити ще два зонди у межах своєї місії.

Четверту ракету "Чанчжен-5"/Long March-5, або "Великий похід-5", призначену для запуску першого китайського марсіанського зонду, доставили на стартовий майданчик космодрому Веньчан у липні.

Влада КНР з 2030 року планувала розпочати реалізацію програми "Міінь" з метою вивчення космічного простору за межами Сонячної системи і пошуку планет, придатних для життя.

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Все по темі:

Китай, Тяньмень — 1, Місія на Марс.

Автор:

Телеграф
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