Попередження і затримання не допомогли: протестувальники в Таїланді знову зайняли вулиці Бангкока

Тисячі протестуючих знову вийшли на вулиці столиці Таїланду, не дивлячись на розгони і затримання.

Після того, як 16 жовтня поліція застосували водомети проти багатотисячного зібрання людей в центру Бангкока, протестуючі домовилися змінити маршрут і провести мітинги в різних частинах міста.

Кілька сотень людей, багато в чорних футболках, влаштували мітинг на станції Лат Пхра на півночі Бангкока.

За даними ЗМІ демонстранти збираються і в інших частинах міста. Влада міста навіть зупинили залізничне сполучення, щоб перешкодити демонстрантам.

"Деякі з протестувальників вийшли в касках. Сьогодні ввечері вони чекають жорсткої реакції з боку поліції", - пише Aljazeera.

The flowers are blooming everywhere in Bangkok during the #thaispring, the protesters say.



They’re incoming at ladprao intersection now. #ม็อบ17ตุลา #ม็อบ16ตุลา #whatishappeninginthailand#17ตุลาไปราชประสงค์ pic.twitter.com/RxcCcl6bH6