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Попередження і затримання не допомогли: протестувальники в Таїланді знову зайняли вулиці Бангкока

Попередження і затримання не допомогли: протестувальники в Таїланді знову зайняли вулиці Бангкока
Оновлено 17:45 Сьогодні Телеграф Aljazeera Фото: Твиттер - CNA
Протести в Таїланді тривають вже більше восьми місяців. 15 жовтня в країні введено надзвичайний стан.

Тисячі протестуючих знову вийшли на вулиці столиці Таїланду, не дивлячись на розгони і затримання.

Після того, як 16 жовтня поліція застосували водомети проти багатотисячного зібрання людей в центру Бангкока, протестуючі домовилися змінити маршрут і провести мітинги в різних частинах міста.

Кілька сотень людей, багато в чорних футболках, влаштували мітинг на станції Лат Пхра на півночі Бангкока.

За даними ЗМІ демонстранти збираються і в інших частинах міста. Влада міста навіть зупинили залізничне сполучення, щоб перешкодити демонстрантам.

"Деякі з протестувальників вийшли в касках. Сьогодні ввечері вони чекають жорсткої реакції з боку поліції", - пише Aljazeera.

За останній тиждень поліція заарештувала понад 50 осіб, в тому числі кількох лідерів протесту.

"Насильницькі чи ні, але всі збори незаконні", - повідомив на прес-конференції представник поліції.

15 жовтня влада Таїланду заборонили масові зібрання через критику короля Маха Ваджіралонгкорна. Однак через кілька годин після оголошення заборони, на вулиці вийшли десятки тисяч людей.

Протестувальники вимагають відставки прем'єра країни Прают Чан-Оча, який прийшов до влади в результаті перевороту 2014 року. Він відкидає звинувачення протестувальників в тому, що він організував минулорічні вибори, щоб зберегти владу. Порушуючи давнє табу, протестуючі також закликали обмежити владу монархіі.Перейті на Головну сторінку

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Бангкок, Тайиланд, Протести.

Автор:

Телеграф
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