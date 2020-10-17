Попередження і затримання не допомогли: протестувальники в Таїланді знову зайняли вулиці Бангкока

Тисячі протестуючих знову вийшли на вулиці столиці Таїланду, не дивлячись на розгони і затримання.
Після того, як 16 жовтня поліція застосували водомети проти багатотисячного зібрання людей в центру Бангкока, протестуючі домовилися змінити маршрут і провести мітинги в різних частинах міста.
Кілька сотень людей, багато в чорних футболках, влаштували мітинг на станції Лат Пхра на півночі Бангкока.
За даними ЗМІ демонстранти збираються і в інших частинах міста. Влада міста навіть зупинили залізничне сполучення, щоб перешкодити демонстрантам.
"Деякі з протестувальників вийшли в касках. Сьогодні ввечері вони чекають жорсткої реакції з боку поліції", - пише Aljazeera.
The flowers are blooming everywhere in Bangkok during the #thaispring, the protesters say.— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 17, 2020
They’re incoming at ladprao intersection now. #ม็อบ17ตุลา #ม็อบ16ตุลา #whatishappeninginthailand#17ตุลาไปราชประสงค์ pic.twitter.com/RxcCcl6bH6
За останній тиждень поліція заарештувала понад 50 осіб, в тому числі кількох лідерів протесту.
"Насильницькі чи ні, але всі збори незаконні", - повідомив на прес-конференції представник поліції.
15 жовтня влада Таїланду заборонили масові зібрання через критику короля Маха Ваджіралонгкорна. Однак через кілька годин після оголошення заборони, на вулиці вийшли десятки тисяч людей.
The fight goes on: Anti-government protesters are flooding Ladprao Intersection in northern Bangkok, defying the police's ban on gatherings. #ม็อบ17ตุลา #WhatsHappeninglnThailand #PrayuthGetOut #Thailand #KE pic.twitter.com/9et3PWu16w— Khaosod English (@KhaosodEnglish) October 17, 2020
Протестувальники вимагають відставки прем'єра країни Прают Чан-Оча, який прийшов до влади в результаті перевороту 2014 року. Він відкидає звинувачення протестувальників в тому, що він організував минулорічні вибори, щоб зберегти владу. Порушуючи давнє табу, протестуючі також закликали обмежити владу монархіі.Перейті на Головну сторінку