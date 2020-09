У порту Бейрута знову спалахнула сильна пожежа: відео

У столиці Лівану Бейруті спалахнув новий сильна пожежа в порту. Про це повідомляє РІА Новини.

Генеральний директор ліванського Червоного Хреста повідомив телеканалу OTV, що густий чорний дим над Бейрутом став результатом підпалу сміття в порту.

За даними ряду ліванських ЗМІ, пожежа розгорілася на місці одного з ангарів на території Duty Free.

На місце прибули пожежні частини і військові для локалізації пожежі.

Another fire !!! we really can’t take this anymore #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/9eBCm5yO4j

Деякі ЗМІ повідомляють, що пожежі передував сильний вибух, а вогнем охоплені склади з нафтою і шинами. Також повідомляється, що пожежа розростається. Пізніше в армії Лівану повідомили, що пожежа сталася на складі з маслом і покришками. "Пожежа розгорілася на складі з Автомастила і покришками на території вільної митної зони. На місці працюють пожежні розрахунки, їм допомагають вертольоти армії Лівану", - йдеться в повідомленні військових. Зараз на місці пожежники борються із загорянням.

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0

— Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) September 10, 2020