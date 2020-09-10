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У порту Бейрута знову спалахнула сильна пожежа: відео
У порту Бейрута знову спалахнула сильна пожежа: відео
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У порту Бейрута знову спалахнула сильна пожежа: відео

У порту Бейрута знову спалахнула сильна пожежа: відео
15:35 Чт, 10 Вересень 2020 Телеграф Фото: twitter
Стовп густого чорного диму видно за три кілометри від морської гавані. Військові повідомляють, що горить склад з маслом і покришками.

У столиці Лівану Бейруті спалахнув новий сильна пожежа в порту. Про це повідомляє РІА Новини.

Генеральний директор ліванського Червоного Хреста повідомив телеканалу OTV, що густий чорний дим над Бейрутом став результатом підпалу сміття в порту.

За даними ряду ліванських ЗМІ, пожежа розгорілася на місці одного з ангарів на території Duty Free.

На місце прибули пожежні частини і військові для локалізації пожежі.

 

Деякі ЗМІ повідомляють, що пожежі передував сильний вибух, а вогнем охоплені склади з нафтою і шинами. Також повідомляється, що пожежа розростається. Пізніше в армії Лівану повідомили, що пожежа сталася на складі з маслом і покришками. "Пожежа розгорілася на складі з Автомастила і покришками на території вільної митної зони. На місці працюють пожежні розрахунки, їм допомагають вертольоти армії Лівану", - йдеться в повідомленні військових. Зараз на місці пожежники борються із загорянням.

 

Як повідомлялося, 4 серпня в аеропорту столиці Лівану Бейруті прогримів вибух - вибухнули майже три тисячі тонн конфіскованої аміачної селітри. Вибухова хвиля зруйнувала кілька кварталів міста. В результаті катастрофи від 250 до 300 тисяч чоловік залишилися без житла. Загинули сотні людей і тисячі були поранені.

Влада Лівану підрахували збитки і заявляли, що в країні немає достатньо коштів для відновлення після вибуху в Бейруті.

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Ливан, Бейрут, Пожежа.

Автор:

Телеграф
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