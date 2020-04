Терористи-смертники із "Боко Харам" вбили 7 осіб в Камеруні

Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP Africa.

"Сім цивільних осіб, убитих терористами-смертниками "Боко Харам" у Камеруні, повідомляють в поліції", - пише видання.

Зазначається, що терористів було двоє, вибух стався близько 8 вечора під час нападу на село Амхіде, що на кордоні з Нігерією, заявили у поліції, тоді як місцевий чиновник заявив, що серед загиблих є сільський голова та двоє підлітків.

#BREAKING: Seven civilian killed by Boko Haram suicide bombers in Cameroon, say police, govt official. @AFP

— AFP Africa (@AFPAfrica) April 6, 2020