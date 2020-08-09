У Японії вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування Нагасакі

Японське місто Нагасакі вшанувало пам'ять загиблих під час атомного бомбардування 75 років тому.

Мер Нагасакі в неділю час меморіальної церемонії закликав японський уряд проявити ініціативу на тлі відсутності глобального лідерства щодо створення світу, вільного від ядерної зброї. Він звернувся до уряду з проханням підписати та ратифікувати угоду ООН про заборону ядерних арсеналів, що була ухвалена 2017 року, але ще не набула чинності.

Після того, як відбулася хвилина мовчання о 11:02 ранку - точний час бомбардування міста 9 серпня 1945 року, мер Нагасакі зазначив, що останнім часом ядерні держави "повертаються до обіцянки" роззброїтися, та закликав міжнародне співтовариство дослухатися до закликів постраждалих від атомної зброї якнайшвидше зробити угоду чинною.

У серпні 1945 року США застосували ядерну зброю, щоб схилити Японію до капітуляції у Другій світовій війні.

6 серпня Вашингтон скинув на Хіросіму атомну бомбу "Малюк". В результаті ударної хвилі загинули близько 70 тис. мирних жителів, ще 200 тис. осіб померли від наслідків ядерного опромінення.

9 серпня 1945 року, атомна бомба «Fat Man» ( «Товстун») еквівалентом в 21 кілотонн тротилу, була скинута на місто Нагасакі пілотом Чарльзом Суїні, командиром бомбардувальника B-29 «Bockscar».

Згідно зі звітом префектури Нагасакі, «люди і тварини загинули майже миттєво» на відстані до 1 км від епіцентру. Майже всі будинки в радіусі двох кілометрів були зруйновані, а сухі, займисті матеріали, такі як папір, запалали на відстані до трьох кілометрів від епіцентру.

З 52 000 будівель в Нагасакі 14 000 були зруйновані і ще 5 400 - серйозно пошкоджені. Тільки 12% будівель залишилися неушкодженими. Хоча в місті не виникло вогняного смерчу, спостерігалися численні локальні пожежі.

Кількість загиблих до кінця 1945 року склало від 60 до 80 тисяч осіб. Після закінчення п'яти років загальна кількість загиблих, з урахуванням померлих від раку та інших довгострокових впливів вибуху, могло досягти або навіть перевищити 140 тисяч осіб.