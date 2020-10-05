Нобелівську премію з фізіології і медицини дали за відкриття вірусу гепатиту C: названі імена лауреатів

Нобелівську премію з фізіології і медицини присудили за відкриття вірусу гепатиту C.

Стали відомі перші лауреати Нобелівської премії. За традицією, першими оголошують переможців в медицині і фізіології. У 2020 році почесна нагорода присуджена американцям Харві Олтеру, Чарльзу Райсу і британцеві Майклу Хаутону за відкриття вірусу гепатиту C.

Так в Стокгольмі розпочався тиждень Нобелівської премії.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

Всього ж Нобелівська премія присуджується в 5 областях: фізіології і медицини, фізики, хімії, літератури та економіки. Того року преміальні за Нобелівську премію виросли на 150 тисяч доларів і становлять майже 1,1 млн доларів.

Нагадаємо, в минулому році Нобелівську премію в медицині і фізіології отримали Вільям Келін, Пітер Реткліфф і Грегг Семенза за дослідження адаптації клітин до нестачі кисню.