Нобелівську премію з фізіології і медицини дали за відкриття вірусу гепатиту C: названі імена лауреатів

Стали відомі перші лауреати Нобелівської премії. За традицією, першими оголошують переможців в медицині і фізіології. У 2020 році почесна нагорода присуджена американцям Харві Олтеру, Чарльзу Райсу і британцеві Майклу Хаутону за відкриття вірусу гепатиту C.

Так в Стокгольмі розпочався тиждень Нобелівської премії.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020